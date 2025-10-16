Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en 'La Alameda'.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en 'La Alameda'. Migue Fernández
«El PP sí puede gobernar con Vox, pero habrá líneas rojas»

Salado asegura que si su futuro político depende de él, seguiría como alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:58

El paso del presidente de la Diputación, Francisco Salado, por 'La Alameda' sirvió para analizar las coordenadas políticas con vistas a las elecciones andaluzas del ... año que viene y de las municipales del 2027. Aunque el objetivo del PP pasa por mantener sus mayorías absolutas también se anticipa la necesidad de pactos para configurar gobiernos. En este punto, el presidente de la Diputación defendió posibles alianzas a futuro con Vox, aunque advirtió a los dirigentes del partido de Abascal de que se tendrán que colocar el traje de gestión y abandonar el «populismo». «El PP sí puede gobernar con Vox, pero habrá líneas rojas», dejó claro.

