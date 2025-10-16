El paso del presidente de la Diputación, Francisco Salado, por 'La Alameda' sirvió para analizar las coordenadas políticas con vistas a las elecciones andaluzas del ... año que viene y de las municipales del 2027. Aunque el objetivo del PP pasa por mantener sus mayorías absolutas también se anticipa la necesidad de pactos para configurar gobiernos. En este punto, el presidente de la Diputación defendió posibles alianzas a futuro con Vox, aunque advirtió a los dirigentes del partido de Abascal de que se tendrán que colocar el traje de gestión y abandonar el «populismo». «El PP sí puede gobernar con Vox, pero habrá líneas rojas», dejó claro.

Estas líneas rojas, detalló Salado, están entre otras, en la lucha contra la violencia de género y en todo lo relacionado con la política migratoria. «La lucha contra la violencia de género es innegociable», resaltó. En todo caso, resaltó que la principal fortaleza del PP radica en su gestión de los últimos años, tanto en la Junta de Andalucía como en los ayuntamientos que gobierna.

Salado insistió en Juanma Moreno como principal valedor para nuevos triunfos electorales y aseguró que no le tiemblan las piernas con supuestas encuestas que disparan a Vox.

A la formación de Abascal la colocó en la categoría de protesta fácil desde la oposición. Llegó a decir que el tiempo demostrará que «Vox es un 'bluff', igual que lo fue Ciudadanos. En este punto, recordó que gobernar conlleva un desgaste lógico, pero apeló a Vox para que mantenga un nivel mínimo de serenidad y corrección.

Sobre su propio futuro político, admitió que, si por él fuera, le gustaría seguir como alcalde de Rincón de la Victoria y repetir como presidente de la Diputación. Es decir, compaginar ambos cargos, a pesar de que la doctrina interna del PP aboga por evitar este tipo de duplicidades. Salado, en todo caso, señaló que ese melón se abrirá más adelante y que «aún quedan casi dos años para ello».