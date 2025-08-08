El alcalde de Málaga justifica su reacción en el último pleno: «Me indigné y tuve que usar un tono muy fuerte» «Tenía que haber desalojado a todos y después haber dejado entrar a quienes faltaban por intervenir», afirma Francisco de la Torre en su perfil de Instagram

Cristina Vallejo Viernes, 8 de agosto 2025, 09:07 Comenta Compartir

El alcalde, Francisco de la Torre, sostiene un móvil en el que se reproduce un vídeo del último pleno, aquél en el que acabó expulsando ... a casi una decena de vecinos por los gritos y las intervenciones a destiempo que hacían mientras le gritaban «dimisión» y protestaban por la suciedad en las calles. En el fragmento de la grabación, el propio primer edil está diciendo «a ver, a ver, a ver» en un estado visiblemente alterado. Así comienza un 'reel' que ha colgado en su perfil de la red social Instagram: «Supongo que este vídeo lo habéis visto. Quiero explicar el porqué de mis palabras. Estábamos en el pleno de fin de julio, había unas mociones traídas por los grupos de la oposición para plantear el tema de la limpieza en Málaga. Y hubo intervenciones pedidas que, según el reglamento, no podían intervenir, pero nosotros flexiblemente siempre damos la palabra a esas intervenciones que traen otros grupos y estuvieron hablando y diciendo lo que querían sobre el tema, con total libertad. Se les escuchaba con respeto, con absoluto respeto», explica el alcalde, mientras camina por los pasillos de La Casona. Para, acto seguido, abundar: «Cuando una intervención de María José Díaz Sánchez, que fue distinta, que alababa y defendía, como empleada de Limasam, responsable de cuartelillo de un distrito, hubo, no un intento, una interrupción, un ruido, parando la intervención con un ruido ensordecedor y planteando inclusive gestos de amenaza hacia esta persona».

En ese momento, el 'reel' del alcalde en su perfil de Instagram pasa a ofrecer las imágenes del pasado pleno en que algunos asistentes profieren «fuera» a María José Díaz Sánchez y la increpan y ésta tiene que interrumpir sus palabras, que llevaba escritas en un folio. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco de la Torre (@pacodelatorrep) «Me parecía tan indignante que los que habían podido hablar con total libertad no dejaran la libertad de expresión a esta persona y a otras después también, a Antonio Jesús García Pereyra», continúa el alcalde, para ofrecer el 'reel' nuevas imágenes del pleno en que una persona del público a éste le espeta: «Usted no representa a nadie». «Traté de poner orden y que se respetara ese derecho. Me parecía que ese ejercicio educativo de respeto al derecho a hablar de estas personas debía ser lo que se consiguiera. Y esa indignación mía era hacia éstos que interrumpían de mala manera y a los grupos que los habían traído, que debían de procurar que hubiera una educación democrática de respetar a los demás, crear un clima para expresarse libremente todos, no solamente una parte», continúa el alcalde en el vídeo mientras camina por los pasillos del ayuntamiento: «Ésa es la razón por la cual mis palabras tuvieron que tener un tono fuerte y un tono de exigencia de silencio. Y lógicamente traté de que salieran fuera los que interrumpían más, entorpecían más y, quizás, insisto, tenía que haber desalojado a todos, y dejar que luego entraran los que quedaban por intervenir», zanja.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión