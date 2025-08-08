Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, durante el pleno en el que se abordó la limpieza. Ñito Salas

El alcalde de Málaga justifica su reacción en el último pleno: «Me indigné y tuve que usar un tono muy fuerte»

«Tenía que haber desalojado a todos y después haber dejado entrar a quienes faltaban por intervenir», afirma Francisco de la Torre en su perfil de Instagram

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:07

El alcalde, Francisco de la Torre, sostiene un móvil en el que se reproduce un vídeo del último pleno, aquél en el que acabó expulsando ... a casi una decena de vecinos por los gritos y las intervenciones a destiempo que hacían mientras le gritaban «dimisión» y protestaban por la suciedad en las calles. En el fragmento de la grabación, el propio primer edil está diciendo «a ver, a ver, a ver» en un estado visiblemente alterado. Así comienza un 'reel' que ha colgado en su perfil de la red social Instagram: «Supongo que este vídeo lo habéis visto. Quiero explicar el porqué de mis palabras. Estábamos en el pleno de fin de julio, había unas mociones traídas por los grupos de la oposición para plantear el tema de la limpieza en Málaga. Y hubo intervenciones pedidas que, según el reglamento, no podían intervenir, pero nosotros flexiblemente siempre damos la palabra a esas intervenciones que traen otros grupos y estuvieron hablando y diciendo lo que querían sobre el tema, con total libertad. Se les escuchaba con respeto, con absoluto respeto», explica el alcalde, mientras camina por los pasillos de La Casona. Para, acto seguido, abundar: «Cuando una intervención de María José Díaz Sánchez, que fue distinta, que alababa y defendía, como empleada de Limasam, responsable de cuartelillo de un distrito, hubo, no un intento, una interrupción, un ruido, parando la intervención con un ruido ensordecedor y planteando inclusive gestos de amenaza hacia esta persona».

