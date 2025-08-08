El PSOE acusa al alcalde de querer limpiar su imagen: «Menos jabón en el pleno y más escobas en los barrios»

El 'reel' que ha colgado esta mañana el alcalde, Francisco de la Torre, en su perfil de Instagram justificando su comportamiento en el último pleno ... y la expulsión de casi una decena de personas, ha tenido respuesta por parte del PSOE y también en redes sociales, en X en este caso, que lleva el siguiente texto: «Paco de la Torre limpia su imagen con excusas... pero las calles de Málaga siguen sucias. Menos jabón en el pleno y más escobas en los barrios».

El portavoz municipal socialista, Dani Pérez, también a través de una grabación, explica: «Hemos visto a Paco de la Torre hacer un vídeo para explicar qué pasó en el pleno. Nosotros vamos a explicar verdaderamente lo que pasó en el pleno», comienza, para continuar: «Lo que pasó es que la indignación de los vecinos y las vecinas saltó por los aires porque Paco de la Torre perdió los papeles». Y es ahí, justo, donde la imagen de Dani Pérez desaparece y la que salta es la del primer edil con ese «a ver, a ver, a ver», precisamente, los segundos de grabación con que comienza el 'reel' del alcalde en Instagram.

El portavoz socialista recrimina al regidor de haber sido «incapaz de gestionar bien el pleno» de ponerse «a llamar la atención y a expulsar a los vecinos de una forma poco lógica cuando se está presidiendo el pleno del Ayuntamiento de Málaga». De nuevo, la imagen de Pérez desaparece y aparece otro corte de la grabación del pleno en el que el alcalde profiere un «váyase».

«Quien actuó de forma innecesaria en la gestión del pleno fue Paco de la Torre», agrega Dani Pérez, para continuar: «Nosotros, los partidos políticos, llevamos mociones para defender cómo estaba la ciudad, para explicar que la ciudad está sucia, muy sucia, y que Paco de la Torre, lo que intentó en todo momento es negar la realidad. Llevó a más de cuarenta trabajadores de Limasam que estaban allí presentes para intentar entrar en el pleno y que no pasara el público que venía a explicar cuál es la realidad de todos los barrios y de todas las calles de la ciudad de Málaga».

Así que el dirigente socialista conmina al alcalde a «ser un poco más humilde» y a «explicar la realidad de lo que pasó» y, agrega: «Cuando los vecinos cogen la escoba es porque el ayuntamiento tira la suya».

Al final, Dani Pérez profiere: «Paco de la Torre tiene una ciudad sucia y es incapaz de limpiarla».