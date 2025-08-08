Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz municipal socialista, Dani Pérez. Salvador Salas

El PSOE acusa al alcalde de querer limpiar su imagen: «Menos jabón en el pleno y más escobas en los barrios»

Dani Pérez responde a Paco de la Torre: «Cuando los vecinos cogen la escoba es porque el ayuntamiento tira la suya»

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:48

El 'reel' que ha colgado esta mañana el alcalde, Francisco de la Torre, en su perfil de Instagram justificando su comportamiento en el último pleno ... y la expulsión de casi una decena de personas, ha tenido respuesta por parte del PSOE y también en redes sociales, en X en este caso, que lleva el siguiente texto: «Paco de la Torre limpia su imagen con excusas... pero las calles de Málaga siguen sucias. Menos jabón en el pleno y más escobas en los barrios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE acusa al alcalde de querer limpiar su imagen: «Menos jabón en el pleno y más escobas en los barrios»

El PSOE acusa al alcalde de querer limpiar su imagen: «Menos jabón en el pleno y más escobas en los barrios»