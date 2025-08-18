Aemet mantiene hoy avisos por calor en toda la provincia de Málaga

Todas las provincias andaluzas estarán este lunes en aviso por la ola de calor que llegó a la península el pasado 3 de agosto..., y ... Málaga no se libra. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en Antequera, donde se esperan que los termómetros alcancen los 42ºC, y el aviso amarillo en Málaga capital, la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Axarquía y Ronda, donde se prevén máximas que rondarán los 37-39 grados, aunque no se descarta que localmente puedan alcanzarse los 40 grados. Estos avisos permanecerán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas

«Pero este lunes tampoco se espera terral», como apunta José Luis Escudero, responsable del blog meteorológico de SUR.es, Tormentas y Rayos. El terral se espera para el martes y miércoles, aunque soplará con una intensidad baja (en torno a 33-35 grados). Además de cálido, el viento será seco, especialmente en la zona de Cortijo de Torres, donde se encuentra el real, por la cercanía al Guadalhorce. Por lo que la humedad relativa también será muy baja y eso ayuda a reducir la sudoración y la sensación de bochorno.

La noche más calurosa

Escudero también destaca que la madrugada del pasado domingo fue la más calurosa del año. Llama la atención sobre todo la estación de Aemet en el puerto de la capital, que es la que marca las temperaturas en el Centro Histórico, y que no bajó de los 28 grados durante la noche dominical. En las otras dos estaciones oficiales (aeropuerto y Centro Meteorológico, situado en El Cónsul) rondaron los 25 grados.