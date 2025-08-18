Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas

Aemet mantiene hoy avisos por calor en toda la provincia de Málaga

El terral se espera para el martes o el miércoles, aunque soplará con una intensidad baja

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:21

Todas las provincias andaluzas estarán este lunes en aviso por la ola de calor que llegó a la península el pasado 3 de agosto..., y ... Málaga no se libra. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en Antequera, donde se esperan que los termómetros alcancen los 42ºC, y el aviso amarillo en Málaga capital, la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Axarquía y Ronda, donde se prevén máximas que rondarán los 37-39 grados, aunque no se descarta que localmente puedan alcanzarse los 40 grados. Estos avisos permanecerán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  7. 7

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet mantiene hoy avisos por calor en toda la provincia de Málaga

Aemet mantiene hoy avisos por calor en toda la provincia de Málaga