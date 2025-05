Los accidentes laborales suben un 6% en Málaga hasta marzo mientras en España bajan

Cristina Vallejo Martes, 13 de mayo 2025, 11:52 Comenta Compartir

Es un mal silencioso, pero que no da tregua. Los accidentes laborales no dejan de incrementarse en la provincia. Entre enero y marzo hubo 4. ... 933 accidentes de trabajo con baja en Málaga, sumando los que se han producido en jornada con los que han tenido lugar 'in itínere', es decir, en desplazamientos a o desde el trabajo. Esta cifra es un 6,3% superior a la registrada en idéntico periodo de 2024, cuando los accidentes en total (incluyen los registrados por los asalariados y también por los trabajadores por cuenta propia) ascendieron a los 4.640. Son datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

6,3% han subido los accidentes laborales en Málaga hasta acercarse a los 5.000. Se han incrementado sobre todo los 'in itínere', con un crecimiento de más de un 16%. Málaga va a contracorriente, porque los accidentes a nivel nacional han registrado un descenso de un 2,5% de un año para otro, al sumar 142.083 entre enero y marzo de 2025 frente a los 145.644 contabilizados en el primer trimestre del año pasado. Además, Málaga es la quinta provincia en la que más ha aumentado la siniestralidad laboral de toda España, sólo por detrás de León, Cáceres, Soria y Ciudad Real. Es, por tanto, además, de entre las provincias más pobladas, aquella en la que más ha crecido la incidencia de este mal. Si desagregamos los accidentes acontecidos en la jornada laboral y los registrados 'in itínere' descubrimos que en la provincia han sido los segundos los que mayor aumento han sufrido. De esta manera, los 923 que han tenido lugar entre enero y marzo de este año son un 16% más que los 795 del mismo periodo del año pasado. En el conjunto de España su cifra se ha mantenido más o menos sin cambios en el entorno de los 20.000. Mientras tanto, los accidentes registrados en jornada han subido un 4,3% en Málaga, para superar los 4.000 desde los 3.845 de hace un año por estas fechas. Siete víctimas mortales del trabajo en la provincia El primer trimestre se ha saldado además con siete víctimas mortales en el tajo (seis) o 'in itínere' (una), frente a las seis registradas en idéntico periodo del ejercicio anterior. Con esta cifra, Málaga es la cuarta provincia con más fallecidos a consecuencia de la siniestralidad laboral de toda España -aunque es la sexta más poblada-, únicamente por detrás Madrid, donde entre enero y marzo hubo 19 accidentes mortales; Barcelona (16); y Valencia (11). Con ello, además, Málaga se coloca también por encima de Sevilla (6). 28 accidentes mortales en Andalucía Es la comunidad con más fallecidos en el tajo. Además, uno de cada cuatro trabaja en Málaga. Andalucía es la comunidad autónoma con más accidentes laborales con consecuencia de muerte de toda España, con un total de 28 entre enero y marzo, dato del que se desprende que uno de cada cuatro trabajadores fallecidos tiene en Málaga su empleo. Dos de esos accidentes laborales mortales tuvieron lugar a mediados de marzo y entre ellos apenas distaron unas horas. Un hombre de 46 años falleció tras sufrir un traumatismo craneal mientras limpiaba una hormigonera en una nave de la capital. Eso sucedió poco después de que un empleado de un campo de golf de Vélez-Málaga falleciera ahogado al caerse a un lago del recinto porque no sabía nadar. Y a esa nómina negra de fallecidos en el tajo ha de sumar un hombre de 60 años que fue hallado sin vida tras haberse electrocutado en una piscina semivacía de una casa de Marbella en la que se encontraba realizando labores de mantenimiento. Si Málaga es la cuarta provincia en siniestralidad laboral con resultado de muerte, es sexta en total de accidentes: los 4.933 en que se cuentan los habidos en los tres primeros meses de este año los superan los 20.541 de Madrid; los 16.442 de Barcelona; los algo más de 8.300 de Valencia; los 6.278 de Sevilla; y los de Murcia, que sobrepasan los 5.000 siniestros. Málaga también es la sexta provincia en accidentes laborales en jornada; pero es la quinta en accidentes 'in itínere'. Accidentes por sectores 23% de los accidentes, en la construcción Un total de 912 siniestros acontecidos en la provincia han tenido lugar en el andamio. Los datos del Ministerio de Trabajo también desagregan los accidentes según el sector de actividad en que se ha producido. De los 4.010 siniestros que tuvieron lugar en jornada entre enero y marzo, 912, es decir, casi un 23%, se dieron en la construcción; a continuación se sitúan el comercio y la hostelería, con 538 siniestros cada uno. Y sólo en tercer lugar aparece la industria, con 300 accidentes; para colocarse a continuación el transporte y el almacenamiento, con 293. A nivel nacional también son los servicios donde se concentra la siniestralidad laboral: de los 122.039 accidentes ocurridos en jornada, 71.371 tuvieron lugar en el sector servicios; 25.365 se dieron en la industria; 18.612, en la construcción; y los cerca de 6.700 restantes, en el sector agrario.

