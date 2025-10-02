Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la huelga de médicos del pasado 10 de junio. SUR

Más de 5.700 médicos de Málaga están llamados a la huelga este viernes: «Nos ignoran y nos desprecian»

El colectivo insiste en rechazar la propuesta de Estatuto Marco efectuada por el Ministerio de Sanidad y asegura que «en vez de avanzar, se ha retrocedido»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Más de 5.700 médicos malagueños que trabajan en el sistema público de salud están llamados a la huelga general que tendrá lugar este viernes, ... 3 de octubre, en protesta por el borrador de Estatuto Médico propuesto por el Ministerio de Sanidad a los sindicatos que representan al colectivo. La protesta está encabezada en la provincia por el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y apoyada por el Colegio Oficial de Médicos. A las 11.00 horas habrá una concentración en la plaza del General Torrijos, frente al Hospital Noble, y luego se iniciará una manifestación que recorrerá el Paseo del Parque desembocando en la plaza de la Marina, enclave en el que intervendrán los representantes del Colegio de Médicos, de la Asociación Mir España y del SMM, entidad esta última cuyo presidente, Antonio Martín Noblejas, resume así el núcleo de sus reivindicaciones: «Nos ignoran, nos desprecian y no nos valoran. No podemos seguir estando en el siglo XXI de esta manera y esperar otros 20 o 30 años a que se haga un nuevo estatuto»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  5. 5 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  8. 8 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  9. 9

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 5.700 médicos de Málaga están llamados a la huelga este viernes: «Nos ignoran y nos desprecian»

Más de 5.700 médicos de Málaga están llamados a la huelga este viernes: «Nos ignoran y nos desprecian»