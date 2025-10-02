Más de 5.700 médicos de Málaga están llamados a la huelga este viernes: «Nos ignoran y nos desprecian»

Más de 5.700 médicos malagueños que trabajan en el sistema público de salud están llamados a la huelga general que tendrá lugar este viernes, ... 3 de octubre, en protesta por el borrador de Estatuto Médico propuesto por el Ministerio de Sanidad a los sindicatos que representan al colectivo. La protesta está encabezada en la provincia por el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y apoyada por el Colegio Oficial de Médicos. A las 11.00 horas habrá una concentración en la plaza del General Torrijos, frente al Hospital Noble, y luego se iniciará una manifestación que recorrerá el Paseo del Parque desembocando en la plaza de la Marina, enclave en el que intervendrán los representantes del Colegio de Médicos, de la Asociación Mir España y del SMM, entidad esta última cuyo presidente, Antonio Martín Noblejas, resume así el núcleo de sus reivindicaciones: «Nos ignoran, nos desprecian y no nos valoran. No podemos seguir estando en el siglo XXI de esta manera y esperar otros 20 o 30 años a que se haga un nuevo estatuto»

Martín Noblejas ha desgranado los motivos de protesta de los médicos. «No estamos de acuerdo en que no cuenten con nosotros, no se cuenta con las características propias de nuestras funciones, de nuestra formación. Se ignora totalmente al médico. No nos gusta en absoluto que se reclasifique a todas las categorías y se deje a la nuestra sin reclasificar. Siendo nosotros los que tardamos en formarnos más tiempo, más de diez años y hasta 12 se tarda en formar un especialista», aclara, para recordar que el colectivo exige un Estatuto Marco propio y no uno común a todos los grupos sanitarios.

Recuerda el doctor Martín Noblejas que, mientras otros trabajadores hacen 35 horas de guardia, ellos tienen que hacer 45, «y nos obligan a hacer guardias, tanto de presencia física como localizada. Tampoco estamos de acuerdo con las retribuciones que seguimos sufriendo, como el mayor recorte que se aplicó en 2010 y seguimos con un recorte del 40% de nuestra paga extra. Ello supone más de 1.700 euros por facultativo».

Martín Noblejas explica que se han hecho aportaciones ministeriales al texto con la intención de enriquecerlo, «pero en vez de avanzar se ha retrocedido. La única mejora más sustancial era la exigencia de una exclusividad para los médicos, una vez que terminan su especialidad, para estar solamente en la pública», pero no satisfacía la demanda del SMM, además de recordar que el texto se ha parido sin contar con las comunidades autónomas, que son las que van a aplicar el estatuto, «han entrado en el tema y han hecho más recortes: se quería reconocer que la hora de guardia tenía que estar retribuida como la hora de jornada ordinaria, pero eso ha desaparecido del estatuto». Para ellos, que se pague de esta forma «es una vergüenza, cuando tú estás trabajando de noche, festivos, etc.».

El SMM llama a «poner toda la carne en el asador» y a evitar que se tarden otros 20 o 30 años en hacer un nuevo estatuto. Ha recordado el doctor Martín Noblejas que se van a respetar los servicios mínimos y augura un seguimiento masivo del 90% o del 95%, como ocurrió el pasado 10 de junio, cuando una marea blanca conformada por médicos de la sanidad pública cortó al tráfico la Avenida Carlos Haya y protestó durante varias horas a las puertas del hospital.