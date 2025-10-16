Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales de Vox, Yolanda Gómez y Antonio Alcázar, en el paseo marítimo de Pedregalejo.
La Casona del Parque

Vox quiere poner una pica en Flandes: rebajas fiscales a los que sufran obras municipales en Málaga

Proponen que los negocios afectados por la remodelación del paseo de Pedregalejo se les aminoren impuestos como el IBI, el IAE o la tasa de ocupación del suelo. Piden comparecencia de Carlos Conde

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Después de años de espera y anuncios municipales, las obras del paseo marítimo de Pedregalejo por fin son una realidad. Los trabajos, valorados en 5, ... 7 millones de euros, cuentan con un plazo de ejecución de diez meses. Ya era hora de que se pusieran manos a la obra, nunca mejor dicho, pero los concejales de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, se quejan de que los flecos de su puesta en marcha, y «la falta de información a los comerciantes, a los que se les está dando con cuentagotas, dificulta el trabajo a comercios y establecimientos hosteleros», como explicaban dando un paseo por Pedregalejo, «donde lo cierto es que aunque hay bares y restaurantes abiertos, también hay bastante polvo por la realización propia de las obras», indican.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  8. 8

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  9. 9

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vox quiere poner una pica en Flandes: rebajas fiscales a los que sufran obras municipales en Málaga

Vox quiere poner una pica en Flandes: rebajas fiscales a los que sufran obras municipales en Málaga