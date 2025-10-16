Vox quiere poner una pica en Flandes: rebajas fiscales a los que sufran obras municipales en Málaga

Después de años de espera y anuncios municipales, las obras del paseo marítimo de Pedregalejo por fin son una realidad. Los trabajos, valorados en 5, ... 7 millones de euros, cuentan con un plazo de ejecución de diez meses. Ya era hora de que se pusieran manos a la obra, nunca mejor dicho, pero los concejales de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, se quejan de que los flecos de su puesta en marcha, y «la falta de información a los comerciantes, a los que se les está dando con cuentagotas, dificulta el trabajo a comercios y establecimientos hosteleros», como explicaban dando un paseo por Pedregalejo, «donde lo cierto es que aunque hay bares y restaurantes abiertos, también hay bastante polvo por la realización propia de las obras», indican.

Del paseo han sacado algo en claro: los empresarios que sufren obras municipales o de otras administraciones deberían tener, a cambio, rebajas fiscales que les hiciesen más llevadero el tiempo que van a sufrir estos trabajos, que es una época en las que las ventas se resienten. «Si no pueden trabajar en su negocio en condiciones normales, y las obras no se deben a mejoras que van a hacer en su local, lo lógico es que se les ayudase con rebajas fiscales para que sea tan penoso que hagan obras en el paseo marítimo de Pedregalejo o en otras zonas de la ciudad», como explicaba la concejala Yolanda Gómez, quien daba cuenta de que los empresarios deberían contar, en estos casos, con una aminoración de tributos como «el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el caso de que los que regenten el negocio sean sus propietarios, y, por supuesto, la tasa de ocupación del suelo, que aplica el área de Comercio, ya que en estos casos, y con el polvo que levanta una obra como esta no pueden trabajar adecuadamente», como subrayaban ambos. Gómez ha pedido una comparecencia en la comisión de Economía de la próxima semana al concejal de ramo y del distrito Este, Carlos Conde.

Los miembros de Vox han dado cuenta de que algunos empresarios de establecimientos de hostelería les han hecho llegar que se están planteando cerrar los meses que duren las obras o recurrir a un ERTE «ante la falta de información sobre los plazos o las medidas de compensación. El Ayuntamiento ni siquiera ha explicado cómo podrán sobrevivir estos meses», como puntualizaban.

A juicio de Gómez, las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo «sin transparencia y sin organización sólo demuestran que el PP lleva más de veinte años al frente del Ayuntamiento de Málaga, y sigue gestionando las obras como si la ciudad fuera su cortijo», por eso demanda que se haga una campaña para ayudar a los hosteleros, así como las citadas rebajas fiscales.