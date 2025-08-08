Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para Málaga que fue aprobado hace 14 años contiene una operación que por el momento no ha resultado ... demasiado conocida. Se trata de un conjunto de ocho proyectos para construir más de trescientas viviendas y zonas comerciales en el espacio que actualmente ocupan suelos, naves y algunas casas situadas entre el eje de la avenida de Ortega y Gasset y los terrenos de Distrito Zeta, donde ya están en marcha las obras de urbanización y construcción para más de 3.400 viviendas.

El objetivo del PGOU es prolongar hacia el oeste el eje de la calle Vera Cruz, que arranca en el polígono San Luis, hasta la rotonda en la que confluyen la avenida de Ortega y Gasset y la avenida de Washington. En torno a esa ampliación viaria, el Plan General prevé varias actuaciones de sustitución de naves y viviendas aisladas por nuevas construcciones que suman un total de 312 pisos, de los que 98 serán de protección oficial.

El primero de estos proyectos que en activarse ha sido el que tiene una más fácil ejecución, ya que se desarrollará en un amplio solar de unos 19.000 metros cuadrados ubicado junto al eje de la avenida de Ortega y Gasset. Los otros dependen todavía del traslado de negocios y la reubicación de vecinos.

Una veintena de VPO

Esta primera actuación, admitida a trámite este viernes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, tiene como principal promotor al empresario Nicolás Romero Ruiz, propietario del hotel Romerito, con una trayectoria de casi 25 años en la barriada de Los Prados. A consultas de SUR, ha explicado que, con el asesoramiento del arquitecto Fernando Pérez del Pulgar (969 Arquitectos), ha presentado ante Urbanismo un proyecto que contempla la construcción de un hotel en la fachada hacia la avenida de Ortega y Gasset, y la edificación en la zona posterior de un conjunto de 41 pisos de renta libre y 19 de protección oficial, como está previsto en el PGOU.

Asimismo, la actuación incluye la ejecución de una nueva calle norte-sur que conectará la avenida con el codo en el que finaliza por ahora la calle Vera Cruz, así como un nuevo trazado viario transversal, para contribuir a la prolongación de esa calle hacia el oeste. No obstante, Nicolás Romero, que también gestiona el hotel Plaza del Castillo, en el polígono de La Huertecilla, ha admitido que todavía quedan numerosos trámites para que puedan iniciarse las obras del proyecto en el solar junto a la calle Vera Cruz, que depende de los informes de varias administraciones públicas antes de su aprobación definitiva. Asimismo, requiere el derribo de cinco viviendas que todavía se encuentran ocupadas, por lo que este empresario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para articular posibles medidas de realojo de estos vecinos.