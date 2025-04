Vecinos del Parque del Oeste de Málaga celebran con una fiesta el fin del Festival de las Linternas

La zona norte del Parque del Oeste, junto a las pistas deportivas, se ha convertido hoy en el escenario de la celebración vecinal por el ... fin del Festival de las Linternas, que mantuvo ocupada buena parte de este espacio público durante meses, y que motivó airadas y reiteradas protestas vecinales. Los residentes del barrio han vuelto a sacar las pancartas, pero esta vez para celebrar lo que consideran un «triunfo» de sus movilizaciones, ya que el equipo de gobierno se ha comprometido a no volver a utilizar estos jardines para aquel espectáculo privado.

La jornada festiva ha contado con actuaciones musicales, baile, pasacalles, obras de teatro, exposiciones de fotos tomadas durante las manifestaciones, actividades para los niños y también degustaciones. Todo ello en un ambiente festivo, pero también reivindicativo, para exigir que la «privatización» del parque no se vuelva a repetir.

«Estamos muy contentos porque estamos celebrando que por fin nuestro parque está libre de unas vallas vergonzosas que comenzaron a instalarse el 20 de octubre y que impidieron el tránsito libre a la parte más verde y socializadora de nuestro parque, y que fue un precedente muy peligroso de la privatización de un espacio público», asegura Yolanda Rodero, una de las portavoces del movimiento vecinal Parque del Oeste.

Unión vecinal

«La ciudadanía de estos barrios reaccionamos, nos organizamos y empezamos a recoger firmas y a concentrarnos semana tras semana para mostrar nuestro rechazo y nuestra indignación. Y hemos conseguido, después de cuatro meses con nuestras concentraciones, parar esta barbaridad y que no vuelva a repetirse». «La unión hace la fuerza, cuando nos unimos conseguimos lo que nos proponemos».

Antonio Ortigosa Madrid, vecino del Parque Mediterráneo, se suma: «Por fin el parque está libre de vallas negras y de festivales privados, gracias a los vecinos que hoy se han acercado aquí a celebrar algo que es muy bonito pero a la vez muy digno, que es el sentimiento de comunidad y la unión vecinal que hemos conseguido generar». «En días como hoy podemos decir que cuando nos unimos podemos lograr hacer cosas muy importantes y hoy es el día de compartir un momento de alegría y de convivencia».

Desde las filas de la oposición municipal en el Ayuntamiento, Toni Morillas, coordinadora provincial de IU y concejala, también participó en el encuentro vecinal. «Esto no acaba aquí. Somos muy conscientes de que tenemos un aprendizaje y es que la lucha sirve y que, por tanto, vamos a ir a por mucho más. No vamos a parar hasta que haya un compromiso de dejar de privatizar». «El PP concibe Málaga como si fuera una especie de tablero del Monopoly, donde nuestras vidas, nuestros parques, nuestras plazas, están supeditados al negocio. Desde aquí les decimos que nuestras vidas importan más que su negocio».

Por su parte, la edil socialista Begoña Medina, destaca lo ocurrido meses atrás como «una de las reivindicaciones más importantes que hemos visto en todos estos años de gobierno del PP, que es el que no se privaticen los parques públicos de la ciudad». «Quiero decir alto y claro que no estamos dispuestos a que el alcalde privatice nuestros espacios públicos. Hoy es un día importante para reflexionar, para decir que se ha conseguido mucho con el movimiento vecinal, pero no tenemos que bajar la guardia porque el modelo de ciudad de Paco de la Torre nos está expulsando de la ciudad».