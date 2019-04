Vecino de la Torre De la Torre, con sus candidatos el pasado sábado tras la presentación de la lista / salvador salas El alcalde hace un guiño en su candidatura al movimiento vecinal, con hasta cinco líderes de colectivos que trabajan en los distritos de la capital ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 25 abril 2019, 01:01

Se pueden hacer muchas lecturas de cada lista electoral. Y no sólo en sus primeros puestos, los llamados de salida porque tienen (casi) garantizada el acta, sino en las posiciones más retrasadas, que son las que los candidatos y partidos suelen reservar para hacer 'guiños' específicos o dar entrada a representantes de colectivos que por una razón u otra interesa que estén presentes en la candidatura.

En el caso de la lista del PP al Ayuntamiento de Málaga, es un hecho que el actual alcalde y cabeza de lista, Francisco de la Torre, ha apostado por dar visibilidad, aunque sea de manera testimonial, a líderes de colectivos vecinales y asociativos por su trabajo en defensa de la ciudad o, en otros casos, por los votos que son capaces de arrastrar a las siglas populares. De hecho, entre los 30 candidatos que acompañan a De la Torre hay nueve independientes y de ellos la mayoría (siete en total) responden a este perfil: cinco son representantes vecinales que trabajan en los distritos y otras dos desempeñan su labor en el tejido asociativo de la capital. Tampoco puede ocultarse que, en el capítulo de movimientos vecinales, la estrategia del alcalde pasa por hacerse con el favor de grupos que en ocasiones se han mostrado críticos por el trabajo municipal en los barrios.

En este primer grupo, el primer puesto de la lista es para Juan Manuel Molina (22) presidente de la plataforma ciudadana El Carmen-Perchel, activista y defensor incondicional del alcalde hasta el punto de que no ha dudado en dar el paso adelante para incorporarse a la lista popular a pesar de ser aún militante del PSOE (ha dejado de pagar las cuotas, pero el partido no da de baja formalmente hasta que no transcurren dos meses de impagos).

En ese listado figuran también Teresa Retamero (número 21), presidenta de la Asociación de Vecinos Nuevo San Andrés; María José Gil (23), presidenta de la peña recreativa y cultural de La Paz y primera mujer que formó parte de la directiva de la Federación de Peñas La Alcazaba; Fernando Recio (24), presidente de la entidad de conservación Bizcochero-Capitán y de la asociación de entidades de conservación de Málaga y Miguel Leiva (25), taxista retirado y presidente de la asociación de jubilados y pensionistas La Ilusión de Puerto de la Torre.

Por otro lado, en el capítulo asociativo, también figuran como independientes María Paz Flores (18), presidenta de la Federación Andaluza de Familias Numerosas y Victoria Marín, de la asociación Altamar (Educación y Familia).