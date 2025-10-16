José Cruz es especialista en Anestesiología y Reanimación, jefe del Bloque Quirúrgico del Hospital Clínico y presidente de la Asociación Andaluza-Extremeña de Anestesiología, Reanimación ... y Terapéutica del Dolor (AAEAR), que celebra su congreso anual en Málaga los próximos 23 y 24 de octubre, convirtiendo a la capital, por unos días, en capital de la anestesiología española. Hoy, además, se celebra el día mundial de esta especialidad, cuyos retos aborda el doctor Cruz en esta entrevista.

–Si tuviera que hacer una radiografía de la situación de la anestesiología en Málaga, ¿qué diría?

–Que, aunque la gente no lo sepa, somos imprescindibles para todo el desarrollo quirúrgico sanitario, público-privado. Si ya no se entiende la cirugía, no se entienden tampoco determinados intervencionismos que no son quirúrgicos, sin una sedación profunda o sin una anestesia general. Es verdad que las técnicas cada vez son mucho más avanzadas y, aunque no se haga una anestesia general como tradicionalmente todo el mundo piensa, la participación de la anestesiología es clave en todas esas áreas, las más tradicionales y conocidas, que son las del entorno quirúrgico, cuando uno va a un quirófano, pero también en hemodinámica, en técnicas de arritmia, en técnicas de radiología vascular, en técnicas de neumología y pruebas funcionales, broncoscopia, toma de biopsia, transtorácica, sedaciones, en los diferentes dispositivos radiológicos. Es decir, ahora mismo es una especialidad muy transversal que ha salido fuera de su entorno tradicional y es uno de los ejes que mueve todo lo que es la patología quirúrgica e intervencionista del hospital, cada día hay más intervención por parte de los servicios no quirúrgicos y demandan más nuestra colaboración. Por eso, por mucho que crezcamos, siempre somos deficitarios.

–La anestesia, hoy, es muy segura...

–Es muy segura. Es decir, el número de anestesias que se hacen al día en nuestro entorno, en España, en Europa, en el mundo, son cientos de millones y las incidencias son mínimas. Estamos hablando de incidencias con resultados secundarios importantes, pero ahora mismo es probablemente de las medicinas más segura. Nosotros buscamos básicamente la seguridad del paciente. Y lo tenemos totalmente claro y estandarizado. Además, la monitorización es básica y tenemos monitorización de todas las actividades importantes, vitales, tanto durante la anestesia general tradicional como en el resto de las sedaciones profundas en las que participamos activamente.

–¿Decía usted que la cirugía no se acaba en el quirófano?

–Por supuesto. No empieza en el quirófano, empieza antes con un acto médico que a veces se banaliza, que es la valoración preanestésica de los pacientes. Ahí se detecta la situación clínica, se toman medidas de tanto de ajuste, de medicación como de optimización de sus patologías previas a la cirugía. Después está en la preparación quirúrgica, en el quirófano y después en el postoperatorio: ahí podemos distinguir dos tipos, el tradicional que todo el mundo entiende, que es el de la sala de despertar de las cirugías menos complicadas. Y luego tenemos otra área de gran desarrollo últimamente: hemos sido una base importante del tratamiento de todos los pacientes respiratorios después de la pandemia del Covid, que son las unidades de cuidado intensivo de anestesia: la nuestra se llama unidad de cuidados críticos, son áreas diferentes a las tradicionales donde uno hace el postoperatorio inmediato y los pacientes van bien por su patología previa o porque sus cirugías son de alta complejidad. Estoy hablando de cirugía mayor abdominal, cirugía torácica, neurocirugía, cirugía cardíaca, que en este caso es lo que más hacemos nosotros: en los grandes hospitales se está desarrollando cada vez más. Y el siguiente paso es controlar el dolor, pero llevarlo fuera del entorno hospitalario.

–¿Qué avances han redefinido la práctica habitual de esta especialidad?

–Fundamentalmente, la farmacología y el avance de las técnicas de anestesia regional ecoguiadas. Hay un antes y un después. Y luego, también muy importante, el abordaje integral del manejo de los pacientes. Es decir, podemos tener muy buenos profesionales aquí, pero si el concepto de organización no engloba a todo el proceso, entonces se encuentran fallas. Cuando tú haces una planificación, se organiza y la anestesiología participa dentro del bloque quirúrgico, con la enfermería, con el resto de los servicios quirúrgicos, en las comisiones de programación quirúrgica, eso hace que todo fluya y favorece el trabajo, las relaciones y la producción, obviamente, así como la calidad de los pacientes, que siempre es lo primero.

–¿Cuál es el reto en los próximos años?

–Los grandes retos son, básicamente, hasta dónde vamos a llegar con la población añosa que nos vamos a encontrar en la próxima década. Vamos a meternos en cirugías muy complejas, con población cada vez mayor, lo que nos va a exigir un reto profesional a todo el entorno quirúrgico, pero sobre todo a nosotros los anestesiólogos en concreto, de manejo y abordaje integral de este tipo de pacientes. Hace 15 años había determinadas cirugías que no se recomendaban a determinados pacientes, Y ahora va a ser como un estándar. La cirugía oncológica ha avanzado muchísimo, los pacientes se operan con edades por encima de 80 años, con patologías vasculares, cardíacas, respiratorias: va a ser un gran reto.

–Doctor, ¿cómo convive la sociedad hoy con el dolor?

–La sociedad convive muy mal con el dolor. Una vez que está establecido el diagnóstico, el dolor en sí no tiene ningún sentido. El abordaje del dolor es muy importante y, tradicionalmente, siempre ha estado dentro de nuestra especialidad, ya sea Anestesiología, Reanimación o Terapéutica del dolor. Este es el tercer escalón que nos faltaba después de la anestesiología y quirófano, los cuidados perioperatorios y el trayecto del dolor. El dolor tiene unas necesidades ingentes y el abordaje debe ser multidisciplinar y en diferentes escalones. Yo creo que el dolor es uno de los grandes problemas de la asistencia sanitaria actual en España.