Imagen de los cortes al tráfico con la reparación del colector histórico. Migue Fernández

Tras los estudios de movilidad

Urbanismo trabaja en remodelar la calle Victoria manteniendo los autobuses y el doble sentido

Acuerdo unánime para impulsar la reforma integral de esta vía estratégica a raíz de una moción presentada por Vox en el pleno

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:07

En medio del fragor, del estruendo y del campo de batalla con asuntos que sobrepasan las competencias del Ayuntamiento de Málaga, más allá de los ... debates sobre el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y sobre los fallos en las pulseras de protección a las víctimas de la violencia de género, el pleno de esta semana ha abordado de manera discreta un asunto que vuelve a estar en la agenda política de la ciudad: la posible reforma de la emblemática calle Victoria. Traía la iniciativa Vox y recibió respaldo unánime de PP, PSOE y Con Málaga.

