En medio del fragor, del estruendo y del campo de batalla con asuntos que sobrepasan las competencias del Ayuntamiento de Málaga, más allá de los ... debates sobre el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y sobre los fallos en las pulseras de protección a las víctimas de la violencia de género, el pleno de esta semana ha abordado de manera discreta un asunto que vuelve a estar en la agenda política de la ciudad: la posible reforma de la emblemática calle Victoria. Traía la iniciativa Vox y recibió respaldo unánime de PP, PSOE y Con Málaga.

Plataforma reivindicativa de vecinos

La moción recogía exigir un proyecto integral para la calle y que fuera presentado a los vecinos, muy activos desde que cuestiones como la posible semipeatonalización se vienen poniendo sobre la mesa. En las postrimerías de la sesión plenaria, tomó la palabra el periodista Antonio Márquez, portavoz vecinal de la plataforma reivindicativa del barrio de la Victoria. Admitía la complejidad y coste de la actuación. «Hay que poner fechas. Sin fechas no hay realidades», aseveró.

En su alocución, recordó el hundimiento de la calzada en febrero de 2014, lo que hizo preciso un corte total del tráfico. Esa fue la raíz de la unión vecinal en pro de la iniciativa, algo que se repite cada vez que se dan hechos similares. Con el corte completo por ejemplo durante el verano para rehabilitar el colector histórico por parte de Emasa. «Todos estamos en la misma barca de jábega, que se llama Málaga. Todos trabajamos por su excelencia. Es necesaria la puesta al día de una arteria tan principal. Pedimos un proyecto, un presupuesto y un plazo de ejecución. El momento es ahora. Este debate debe ser ejemplo para la opinión pública, con valores de sosiego, unidad y simpatía», incidió.

«Calle Victoria lanza un SOS. Falta un plan integral para convertirla en una calle amable», concluyó.

Vox

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, lamentó los años de promesas incumplidas. «El PP ha tenido tiempo en 25 años de gobierno. Y también han tenido presupuesto», aseguró. Y criticó el estado de las aceras estrechas y saturadas o el tráfico caótico. La edil consideró como ejemplo de que se pueden buscar alternativas a la circulación el hecho de que el eje haya estado cerrado todo el verano prácticamente.

«Los vecinos lo único que están exigiendo es un proyecto general para poder debatirlo», incidió, al tiempo que se preguntaba si la calle era segura tras los hundimientos provocados en varias ocasiones por el colector mencionado. La solución a la carga y descarga o la recogida de basura fueron otros puntos que sacó a relucir. Y pidió plazos ciertos.

Extendió sus peticiones sobre el barrio al arreglo del Jardín de los Monos, la rehabilitación de la fuente de Olletas, una rotonda entre Santa María Micaela y Capuchinos o la descongestión del Camino del Colmenar.

Con Málaga

Nicolás Sguiglia, coportavoz de Con Málaga pidió el máximo de inteligencia y de recursos en abordar este proyecto. «El problema que arrastran los vecinos es que el equipo de gobierno, como ocurre en otras zonas aledañas al Centro, se olvida de que hablamos de un barrio, de que vive gente mayor, con niños, que va a hacer la compra, que le gusta pasear y disfrutar de los espacios públicos...», consideró. Y pidió contar con los vecinos y pensar el espacio no desde la perspectiva turística.

PSOE

Por el PSOE, Carmen Martín, tomó la palabra: «Es un barrio señero y con un enorme peso en la ciudad. No es una calle cualquiera. Es un barrio que fue puerta de entrada a Málaga, en el que conviven generaciones de vecinos con comercios tradicionales y con un patrimonio que debe ser respetado. El PP ha abandonado sistemáticamente el barrio durante las últimas décadas. Todo lo que no sirva para la foto turística queda relegado». Y citó los ejemplos de la accesibilidad y las aceras, los problemas para la circulación de los megabuses, la falta de pasos de peatones, la ubicación de los contenedores... Para la socialista, las obras en el entorno se han ido desarrollando con mala planificación. También demandó calendarios y compromisos y la gestión de los trabajos del colector de saneamiento. «La Victoria no puede ser un barrio olvidado y condenado a la improvisación y a las chapuzas. Merece un proyecto serio y participativo», añadió.

PP

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió la regeneración del Centro Histórico, los procesos participativos amplios y el empleo de fondos europeos. Y enmarcó la calle Victoria en este contexto. «En el pasado mandato, se consensuó un modelo de calle. Y lo hemos seguido trabajando. Al final del año 2023, Movilidad, el Distrito y yo tuvimos la oportunidad de presentar nuestra propuesta a la plataforma», precisó.

En aquella reunión, se suscitaron dudas sobre el paso del transporte público y la intensidad del tráfico. Cabe recordar, en este punto, que uno de los escollos para semipeatonalizar la calle es que la EMT se vería muy afectada en líneas estratégicas como la 1, la C1 o la C2 (además de la 36 y 37). Sólo el 1 supera los 4 millones de viajeros al año. «Este es el motivo por el que hoy no está aún terminado el proyecto porque por allí pasan más de 9 millones de viajeros al año en transporte público. Y atendiendo a la plataforma hemos dedicado un tiempo especial y largo estudiando diversas opciones para ver si era posible atender estas reivindicaciones», apuntó.

La última reunión, este verano, dejó claro que el transporte público es innegociable, así como el doble sentido de circulación. Así se va a recoger en el proyecto que se está redactando. Es pronto para presupuestar, por lo tanto, explicó Casero. «Nuestro compromiso es firme y somos los primeros interesados en encontrar un proyecto con el mayor consenso para calle Victoria y suponga el cierre de la almendra del conjunto histórico porque quiero recordar que ya estamos trabajando en Lagunillas también», apostilló.

La votación se saldó con 29 votos a favor, la totalidad del pleno. Hubo enmiendas del PP para evitar ofrecer dar plazos en tanto que el proyecto no fije presupuesto y soluciones concretas.