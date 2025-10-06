Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

La Gerencia de Urbanismo cierra la puerta a seguir dilatando el proceso de adjudicación de los terrenos de Repsol por la vía administrativa y da ... un ultimatum a Urbania, que deberá decidir ya si se queda con los suelos, y afrontar el incierto resultado del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la plataforma Bosque Urbano.

El consejo de Urbanismo tiene previsto llevar a su próxima sesión, que se celebrará el próximo 9 de octubre, la propuesta de desestimar los recursos de reposición que dos sociedades de Urbania interpusieron contra el acuerdo del consejo rector de la Gerencia del 11 de julio. En este se aprobó aceptar la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación del 31 de marzo de 2023 a favor de Urbania RS Joint Venture para tres parcelas 2, 3 y 6; y para Urbania New Project en las parcelas 4 y 5.

A renglón seguido, el consejo también va a requerir a estos licitadores que aporten la documentación acreditativa de los requisitos para la adjudicación. «Trascurrido el plazo sin que sea atendida la petición, se entenderá retirada su oferta», explican desde el departamento que dirige Carmen Casero.

Urbania estudia llevar al Ayuntamiento ante el Contencioso-Administrativo por esta resolución

Por su parte, fuentes de Urbania indican que están todavía analizando jurídicamente la resolución con su equipo de abogados y asesores para decidir sus siguientes pasos. «Urbanismo suspende la prestación pero no la contraprestación, esto es, lo que nos dicen es que tenemos que pagar pero no podemos hacer el edificio». Por tanto, a su juicio, se abren dos opciones: pagar y que les den la licencia de obras; o no pagar porque no hay licencia.

Con estos mimbres, «previsiblemente» la compañía tendrá que recurrir a un Contencioso Administrativo contra el Ayuntamiento para que dirima estas cuestiones. Además, prevén que Bosque Urbano también recurrirá el acto de la adjudicación, como viene haciendo con todas las decisiones en torno a este asunto. En cualquier caso, la situación se volverá aún más farragosa desde el punto de vista jurídico, y los tribunales tendrán una vez más la última palabra sobre lo que se puede hacer.

Suspensión temporal

Hay que recordar que la urbanización de las cinco parcelas que fueron objeto de licitación «quedó en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme en el procedimiento que se sigue a instancias de la Plataforma Bosque Urbano», como aclaran desde la Gerencia.

El departamento jurídico de Urbanismo determina que el hecho de que las parcelas se hayan declarado «litigiosas» es una circunstancia sobrevenida, que no podía estar prevista en el pliego. Y puesto que se decidió seguir adelante pese a todo, «los posibles adquirentes asumen el riesgo de su resultado». En su momento, Urbania fue la única que aceptó continuar con el procedimiento de licitación asumiendo las consecuencias que pudieran derivarse de la sentencia.

Por tanto, los servicios jurídicos concluyen: «Cuando se dio traslado a los licitadores de la condición sobrevenida de litigiosidad de los bienes, se les concedió un plazo suficiente para que pudieran estudiar todos los escenarios que se podían plantear (jurídicos y económicos) y elaborar todos los cálculos necesarios para tomar la decisión de continuar o no en el procedimiento».

«A la vista de todo eso, tanto Urbania RS Joint Venture como Urbania New Project 11 decidieron seguir adelante en el procedimiento (al igual que el resto de licitadores decidieron retirarse). Por tanto, esos posibles perjuicios que les pudiera ocasionar la no suspensión del acto administrativo y del procedimiento se debe entender que los conocían y que, aun así, decidieron libremente continuar».