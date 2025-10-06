Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de las torres de Urbania en los suelos de Repsol. SUR

Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

La promotora deberá decidir ya si se queda con los suelos, a pesar del Contencioso-Administrativo interpuesto por Bosque Urbano

Ignacio Lillo
Chus Heredia

Ignacio Lillo y Chus Heredia

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:07

Comenta

La Gerencia de Urbanismo cierra la puerta a seguir dilatando el proceso de adjudicación de los terrenos de Repsol por la vía administrativa y da ... un ultimatum a Urbania, que deberá decidir ya si se queda con los suelos, y afrontar el incierto resultado del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la plataforma Bosque Urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  4. 4 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  5. 5 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  6. 6 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  7. 7 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  8. 8 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  9. 9

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  10. 10 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol