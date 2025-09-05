Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora

Aunque fue la promotora marbellí Sierra Blanca la que activó el expediente para la transformación de la zona de El Bulto, con la presentación de ... su propuesta para erigirse como agente urbanizador de este ámbito de Málaga, el concurso abierto por Urbanismo para abrir esa posibilidad a otras empresas ha cosechado otras dos solicitudes. Una de ellas es la presentada por la promotora Urbania, junto a la constructora Guamar y la Fundación Unicaja. Se trata de una idea a la que han bautizado como 'Invisible' y que pretende respetar los edificios existentes en la zona, a excepción de los que contienen las 36 viviendas que aún subsisten en malas condiciones de habitabilidad.

Esta propuesta huye de la construcción en altura que permite el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en la zona, y de la que han hecho uso las otras dos opciones presentadas, y plantea la realización de tres edificios con aparcamientos bajo rasante que suman 321 plazas para otras tantas viviendas, de las que unas 140 serán de protección oficial.

En el espacio situado al oeste del Cottolengo, la casa diocesana de acogida, que se mantendría y ampliaría en su actual ubicación, se levantaría una edificación de planta baja más diez (el bloque de pisos que ya existe detrás tiene baja más ocho) y huella circular, en la que las terrazas de las diferentes plantas irían decreciendo para generar un efecto de espiral. Este inmueble albergaría tanto viviendas de renta libre como pisos de protección oficial. En concreto, serían 57 pisos de renta libre y 82 de VPO, como se pedía.

Asimismo, se construiría un edificio de planta baja más diez para 122 pisos de renta libre ocupando parte del actual campo de fútbol junto al colegio Luis de Góngora. Esta pista deportiva vería reducida su superficie a la mitad, y se quedaría en 2.550 metros cuadrados bajo los que se realizaría un aparcamiento público soterrado para unas doscientas plazas.

Ampliar Detalle de cómo quedaría la ampliación de la casa diocesana de acogida, con una capilla más grande. Sur

Por último, se prevé una tercera edificación al norte del Cottolengo, de planta baja más ocho, que se califica como dotacional y en la que la Fundación Unicaja tendría un especial protagonismo. En esta tercera construcción se habilitaría un singular proyecto de unas 56 viviendas protegidas bautizado como 'Salta', y que ofrecería a sus usuarios unos pisos amplios dotados con zonas comunes de trabajo compartido, piscina, huerto, lavandería, zona deportiva e incluso área de mascotas, entre otros muchos servicios con los que se pretende fomentar la convivencia y cohesión de los residentes en estos hogares, tutelados por la Fundación Unicaja. Además, las obras de arte también tendrán un papel protagonista tanto en este equipamiento como en las zonas ajardinadas del exterior.

Este es el único proyecto de los tres presentados que mantiene el Cottolengo en su actual ubicación. Así, esta propuesta, en la que han intervenido el estudio de arquitectura Morph y la empresa de ingeniería CAI, amplía la zona de oficinas de este centro de acogida en una planta soterrada y también se contempla añadirle un aparcamiento subterráneo de 15 plazas con acceso desde el paseo de Antonio Machado, así como incrementar la superficie de la actual capilla para convertirla en una iglesia abierta al barrio.

De igual modo, según se especifica en el avance del proyecto, el objetivo de la propuesta es convertir este espacio en una extensión del Parque Huelin, con abundantes zonas ajardinadas y sin tráfico rodado en el interior, donde únicamente se mantendría en superficie el trazado del ferrocarril del puerto. Con ayuda de expertos de la cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, se han analizado los efectos que implicaría esta actuación, que propiciaría la residencia de más de seiscientos nuevos vecinos en este enclave. Una de las cuestiones que se analizan es el incremento de zonas verdes, que pasarían de una superficie actual de 2.722 metros cuadrados a 11.794 metros cuadrados, gracias a los nuevos espacios peatonales que se generan y la plantación de más árboles.