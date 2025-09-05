Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de planta circular proyectado para albergar 57 viviendas de renta libre y 82 de protección oficial. Sur
El futuro de El Bulto (II)

Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora

La propuesta de la promotora con Guamar y la Fundación Unicaja mantiene el Cottolengo en su actual ubicación e introduce 140 VPO

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:28

Aunque fue la promotora marbellí Sierra Blanca la que activó el expediente para la transformación de la zona de El Bulto, con la presentación de ... su propuesta para erigirse como agente urbanizador de este ámbito de Málaga, el concurso abierto por Urbanismo para abrir esa posibilidad a otras empresas ha cosechado otras dos solicitudes. Una de ellas es la presentada por la promotora Urbania, junto a la constructora Guamar y la Fundación Unicaja. Se trata de una idea a la que han bautizado como 'Invisible' y que pretende respetar los edificios existentes en la zona, a excepción de los que contienen las 36 viviendas que aún subsisten en malas condiciones de habitabilidad.

Espacios grises

