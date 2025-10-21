La Unidad de Anestesiología del Clínico, certificada como «excelente» por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Los hospitales públicos de la provincia siguen sumando reconocimientos en cuanto a la calidad asistencial que prestan a los pacientes. En esta ocasión le ha ... tocado el turno a la Unidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, que ha recibido la certificación de 'Excelente', el máximo nivel de reconocimiento de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de forma que es ya la primera unidad en conseguirlo, convirtiéndose también en la primera andaluza en lograr este nivel de reconocimiento en la especialidad.

Reumatología y Urología se unen al camino de la excelencia con importantes avances en sus certificaciones de calidad

Pero no está sola en este camino de excelencia, ya que tanto Reumatología como Urología han avanzado en sus procesos de certificación, alcanzando los niveles 'Óptimo' y 'Avanzado', respectivamente.

La Unidad de Anestesiología y Reanimación, dirigida por el especialista José Cruz Mañas, ha alcanzado el 94,7 % de cumplimiento de los estándares establecidos por la ACSA (72 de los 76 evaluados), destacando especialmente en áreas como la calidad científico-técnica, los derechos del paciente y la continuidad asistencial, el liderazgo y el soporte organizativo.

Su implicación en la seguridad del paciente, la implantación de herramientas digitales, la atención personalizada y la consolidación de una cultura de mejora continua la han situado como referente en su ámbito asistencial.

Reumatología

La unidad de Reumatología, dirigida por la especialista, Rosa María García Portales, ha alcanzado el nivel Óptimo, con un 76,3 % de estándares cumplidos. Destaca esta unidad por su orientación al paciente, su trabajo en equipo, la accesibilidad de sus servicios y la coordinación con otras especialidades médicas, ofreciendo una atención integral y de alta calidad.

Urología

Por su parte, la unidad de Urología, liderada el especialista, por Bernardo Herrera Imbroda, ha logrado el nivel Avanzado con un 57,9 % de estándares cumplidos. La unidad sobresale por su apuesta por la innovación tecnológica, con proyectos como MYSPHERA, que mejora la comunicación con las familias durante las intervenciones quirúrgicas, y por su implicación en la investigación biomédica y la formación continuada de sus profesionales.

El acto oficial de entrega de los distintivos ha tenido lugar este martes en el Clínico, con la presencia y participación el director gerente de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud —entidad de la que depende la ACSA—, Gonzalo Balbontín, a quien ha acompañado entre otros, la directora médica del centro, Luciana Jiménez, y la subdirectora de Calidad, Evaluación, Docencia e Investigación del centro, Lourdes Raya.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a través de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, impulsa la mejora continua de los servicios sanitarios mediante un modelo de certificación que evalúa aspectos como la seguridad del paciente, la organización, la atención integral y la eficiencia en los procesos.