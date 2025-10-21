Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la entrega de las certirficaciones. SUR

La Unidad de Anestesiología del Clínico, certificada como «excelente» por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Las unidades asistenciales de Reumatología y Urología avanzan también en su proceso de certificación de calidad de sus servicios

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 21 de octubre 2025, 14:19

Los hospitales públicos de la provincia siguen sumando reconocimientos en cuanto a la calidad asistencial que prestan a los pacientes. En esta ocasión le ha ... tocado el turno a la Unidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, que ha recibido la certificación de 'Excelente', el máximo nivel de reconocimiento de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de forma que es ya la primera unidad en conseguirlo, convirtiéndose también en la primera andaluza en lograr este nivel de reconocimiento en la especialidad.

