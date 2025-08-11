Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Promoción de 84 VPO en alquiler construida por el Ayuntamiento al oeste del campus de Teatinos. Sur

La última oferta de VPO de alquiler del Ayuntamiento de Málaga recibe 62 peticiones por vivienda

El IMV recaba un total de 5.257 solicitudes para un proyecto de 84 pisos que ultima en una nueva urbanización al oeste del campus de Teatinos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:05

La ausencia de vivienda a precios asequibles en Málaga vuelve a ponerse de manifiesto en la última de las ofertas de VPO lanzadas por el ... Ayuntamiento. Este lunes se ha conocido el dato definitivo de personas que han solicitado entrar en el sorteo de un total de 84 viviendas protegidas de alquiler construidas en una de las promociones levantadas por el Consistorio en una nueva urbanización al oeste del campus de Teatinos. Tras cerrarse el plazo a las doce de la noche del pasado viernes, el Instituto Municipal de la Vivienda ha recabado un total de 5.257 peticiones para hacerse con uno de estos pisos, lo que supone que son 62 las personas que aspiran a cada uno de ellos.

