Se inicia el trámite urbanístico que permitirá modernizar la fábrica de San Miguel en Málaga

Hasta el 16 de junio está abierta en la página web de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga la elaboración de un plan especial urbanístico ... que permita a la fábrica de San Miguel modernizarse y tener un marco claro para ello. El plan, promovido por la entidad Mahou S.A., se ciñe a una parcela de suelo urbano consolidado de 57.207,46 metros cuadrados de superficie.

«El Plan Especial viene obligado por la ordenanza aplicable al inmueble cuyo objeto es el de reordenar la parcela estableciendo los parámetros urbanísticos de aplicación con objeto de permitir realización de edificaciones o instalaciones de nueva planta, mantener la actividad actual de la fábrica y facilitar su modernización. Además, también posibilitará realizar una ordenación que tenga en consideración los aspectos relativos a los espacios de reserva de aparcamientos y carga y descarga, según lo que establece el PGOU. Por último, el Plan permitirá definir de forma pormenorizada las alturas máximas permitidas considerando las servidumbres aeronáuticas que afectan a la parcela», se explica en la profusa documentación a disposición ciudadana.

Pasó por Junta de Gobierno Local

La admisión a trámite de este Plan Especial recibió el placet de la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria del pasado 4 de abril. La documentación referida incluye planos, ubicaciones, un profuso análisis de cuestiones y posibles afecciones ambientales, aspectos sobre movilidad, etc.

Inversiones

Se da la circunstancia de que el grupo empresarial anunció hace unos meses la inversión de 10 millones de euros en la factoría malagueña en apartados como la sostenibilidad y la eficiencia energética. De ellos, unos 4 millones se destinarían al envasado y zonas de almacenaje para empelar materiales más sostenibles como cartón reciclable.

La planta productiva fabrica la cerveza San Miguel desde el año 1966 y cuenta con cien trabajadores directos. Desde la cervecera, ven estratégico el centro malagueño, muy arraigado a la provincia. Las cifras inversoras en el último lustro así lo atestiguan, con más de 50 millones de euros. En semanas punta, llega a producir 5 millones de litros entre sus diferentes marcas (Mahou, San Miguel y Alhambra).

Trámites

«La parcela se encuentra en la actualidad carente de parámetros urbanísticos, no pudiendo realizar apenas actuaciones o intervenciones en su interior que requieran licencia, por lo que se redacta el presente Plan Especial para dotar de estos parámetros concretos a la parcela. Junto al Documento Ambiental Estratégico y el Estudio Acústico que se aportan, se presenta en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga para que proceda a solicitar pronunciamiento sobre la Evaluación Ambiental Estratégica al Servicio de Prevención Ambiental de la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul», se añade.

El Plan Especial lo han redactado Cai Soluciones de Ingeniería y Andersen Tax and Legal Iberia. La fábrica se encuentra ejecutada sobre una parcela urbana en el barrio de Churriana, junto al Aeropuerto de la ciudad de Málaga en un entorno de carácter industrial, delimitada por viario del inventario municipal.

La parcela, bien conocida y presente en el imaginario colectivo malagueño es de forma triangular y linda en dos de sus aristas con el aeropuerto y, en la tercera, con la Avenida comandante Morato.

Cifras

Su superficie es de 57.207,46 m2, sobre los que se han materializado un total de 32.112,85 m2 sobre rasante, y 2.377,40 m2 bajo rasante, con una ocupación en planta de 25.931,92 m2 y sobre las que también se encuentran techadas con marquesinas alrededor de 2.424,80 m2 de áreas de tránsito y operaciones y 1.123,85 m2 de aparcamientos. Se identifican cuatro zonas bien diferenciadas, correspondientes con producción, almacenaje, oficinas e instalaciones complementarias.

En la documentación se detalla que en las peores hipótesis, contando horarios clave y cambios de turno, no han de concurrir más de 72 vehículos simultáneos al aparcamiento. Tampoco se considera que por sus características para los vehículos pesados, el funcionamiento de la planta perjudique a la movilidad de la zona.

Edificabilidad

En cuanto a la edificabilidad, se le otorga el mismo parámetro que tenía en su origen, permitiendo por tanto una edificabilidad total de 66.360,65 m2t. Actualmente, esta edificabilidad total no se encuentra agotada, teniendo una superficie construida de 32.112,85 m2t sobre rasante. La parte de parcela libre que no sea ocupada por edificación, en la proporción mínima de 30% se destinará a espacio libre necesario para el buen funcionamiento de la fábrica.

El tráfico de vehículos pesados no aumentará tras la aprobación del Plan Especial, pues las obras de mejora y eficiencia en la producción y el desarrollo de la fábrica no implican un aumento en la logística interna del transporte. Se permitirá la compatibilidad de usos con el uso productivo, siendo siempre éste el uso principal. Entre los usos compatibles se encontrará el uso terciario, como el comercial, el administrativo y el hostelero. No será compatible el uso residencial. La altura máxima de las nuevas edificaciones vendrá limitada por la afección aeronáutica sobre el estado actual de la parcela. La altura máxima permitida para nuevas construcciones serán 15,60 metros.