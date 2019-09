De la Torre considera «formidable y urgente» el proyecto de tejado para la Catedral de Málaga El alcalde Francisco de la Torre / Ñito Salas El regidor se muestra dispuesto a facilitar los trámites de aprobación de la cubierta a dos aguas diseñada por el Obispado REGINA SOTORRÍO Viernes, 6 septiembre 2019, 11:47

«Formidable, necesaria, conveniente, urgente, muy buena, muy positiva». Con estas palabras ha definido este viernes el alcalde, Francisco de la Torre, la actuación planteada por el Obispado para dotar a la Catedral de una cubierta a dos aguas tal y como quedó diseñada en el siglo XVIII. «Es una pena que no se haya hecho hace años cuando la diócesis quería que se hiciera y la Junta no quiso. Se empeñaron en poner una nueva piel de 500 kilos por metro cuadrado que no ha resuelto el problema», ha señalado De la Torre, quien ha remarcado que el agua está dañando la Catedral y es urgente que se ponga fin a esa situación«.

El regidor ha mostrado su confianza en que el proyecto elaborado por el Obispado se tramitará «con rapidez» porque ha señalado que la Consejería de Cultura «está receptiva». Este jueves, el obispo, Jesús Catalá, presentó el proyecto tanto al alcalde como a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. «Es un proyecto muy medido y cuidado y va a suponer un plus... porque la Catedral no se nos desmorona. No es un riesgo inmediato, pero o se pone remedio o cada año estará peor», ha añadido De la Torre. «Tendrá todo nuestro apoyo para que se apruebe cuanto antes y para buscar la financiación», ha concluido.