Toni Morillas: «¿Paco de la Torre mandaría a sus nietos a vivir en minipisos?

Pocas veces un debate municipal ha calado tan fuerte en los grupos políticos y en la propia ciudadanía. En plena era, por desgracia, de la ... emergencia habitacional, y no sólo en Málaga sino en buena parte del país, los minipisos han aparecido en el horizonte de la ciudad de Málaga y están al caer con un proyecto que va a revolucionar el concepto de planeamiento urbanístico y la construcción de VPO que se realicen en Málaga.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, anunció el pasado pleno 29 de mayo, que si este plan para construir unos 2.000 minipisos en una veintena de parcelas de equipamiento no llegaba por vía de urgencia a la sesión, llegaría lo antes posible de forma extraordinaria a otro pleno, que abordaría la aprobación de la que será la segunda fase del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta. Los minipisos serían de 35 m2, 45 y 50 metros cuadrados, como volvió a afinar en la extensión De la Torre, subiendo hasta los 50 en esta ocasión.

Con Málaga se opondrá en el pleno a los minipisos en suelos de equipamiento porque «se generan desequilibrios en la ciudad»

Este asunto está en la calle y es tema de debate de los grupos de la oposición, sobre todo los de la izquierda, quien vienen enmendándole a De la Torre este proyecto, que al parecer está al caer. En otras ciudades como Barcelona están en pleno auge con la entrega hace escasos días de una promoción de 56 viviendas públicas en alquiler de 40 metros cuadrados (una habitación) y de 50 metros cuadrados (dos habitaciones); en Madrid se siguen haciendo y en otros puntos de la geografía, aunque como subraya la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, una de las peores normativas es la de Málaga, donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite viviendas de 30,5 metros mientras que en Madrid, Barcelona o Sevilla la superficie mínima útil permitida para una vivienda está en 40 metros cuadrados, y en que Bilbao, por ejemplo, se eleva hasta los 45 metros cuadrados, que es la medida que exige Con Málaga: que se modifique el PGOU de Málaga para que en esta superficie esté el mínimo habitable. Este asunto llega de su mano este lunes a la comisión de Urbanismo, una iniciativa en la que exige que no se eliminen suelos dotacionales de equipamientos públicos para «minipisos públicos transitorios precarios».

Pero, en esta línea, Morillas estima al menos un punto de inflexión en el mínimo habitable: 45 metros cuadrados, con lo cual está más que de acuerdo con los 46 metros cuadrados en los que vivió durante diez años la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, en la avenida Carlos Haya.

Los minipisos para los jóvenes «son susto o muerte», según Morillas

Aún así, considera que «los minipisos del alcalde son una propuesta de susto o muerte», y se refiere a que las dos opciones de los jóvenes actuales serían quedarse a vivir con sus padres o marcharse a estos cuchitriles. Es más, se pregunta: «¿Paco de la Torre mandaría a sus nietos a vivir en minipisos?». Esta no parece que sea «una pregunta retórica»,, como la que el regidor afirmaba que formulaba hace dos semanas cuando se cuestionaba si había una crisis de vivienda en Málaga. Una pregunta retórica que también se contestaba diciendo: «La hay», así que finalmente nada quedaba en el aire.

No se puede dar más vueltas al asunto porque esta, efectivamente, es la motivación por la que el PP va a impulsar los 2.000 minipisos, como explicó el concejal de Vivienda, Paco Pomares, a este periódico. «Hay una emergencia habitacional y hay que hacerlos ya, cuanto antes», puntualizaba.

Demandantes de VPO. La mitad de los jóvenes piden dos habitaciones, según el IMV

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), a preguntas del grupo municipal Con Málaga, ha informado de que en Málaga capital hay actualmente 34.446 demandantes de viviendas de protección oficial (VPO). De estos, 14.086 son jóvenes, más de la mitad, en concreto un 55% de los menores de 35 años demanda un piso de dos habitaciones, 5.771, de tres dormitorios, y tan sólo 204 lo quiere de una habitación, que se supone sería la propuesta mayoritaria de los minipisos, aunque en las últimas promociones de Barcelona han salido al alquiler VPO públicas de dos habitaciones con 50 metros cuadrados. En las demás franjas de edad, según el IMV, sólo demandan pisos de una habitación 280 personas, en en el caso de los 35 a os 65 años; y 41 personas, los mayores de 65 años.

Cuando la propuesta de los minipisos del equipo de gobierno del PP llegue a pleno, no obstante, Morillas indica que su grupo se va a oponer: «porque una cosa es hacer minipisos en suelos urbanizables y por privados y otra, en suelos de equipamiento y promovidos por el Ayuntamiento», señala. «Si los barrios, ya saturados y sin espacios verdes dedican sus suelos de equipamiento, de uso social o deportivo, a hacer vivienda se generan más desequilibrios en la ciudad».

A su juicio, el PP les «está engañando» porque desde enero no les contestan sobre el estado de ejecución de la reserva de suelo de VPO en Málaga. Y ahí está la clave, a juicio de la viceportavoz de Con Málaga, para saber cómo actuar. «Si no nos dan el dato, el debate en el pleno será tramposo. Si no hay suelo disponible y quieren usar los de equipamiento, esto se puede debatir, pero cambiar la clasificación del suelo de equipamiento es una decisión estratégica y debe hacerse con un criterio certero, no a ciegas».