Tambores de guerra de la izquierda: llaman la manifestación de la vivienda en Málaga este sábado

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 2 de abril 2025, 00:59

Si en el pleno de la semana pasada tanto el PSOE como Con Málaga calentaron motores y llamaron a los vecinos a acudir a la ... próxima manifestación por la vivienda digna, que será este sábado 5 de abril, este martes ya tocan tambores de guerra para azuzar a los posibles participantes. El pasado fin de semana se adelantó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien de la mano de Nico Sguiglia, agitó la movilización en Málaga, «un punto caliente de la especulación». «Defendemos que si no tienes donde meter a tus hijos y a tus hijas, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco, claro que sí. Porque los pisos no tienen que estar vacíos, porque las casas son para vivir, no para que estén vacíos», declaró en un acto en la plaza de la Merced, tras pedir la ilegalización de grupos como Desokupa.

Este martes, tanto el portavoz socialista, Dani Pérez, como la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, se subían al carro de la tercera manifestación por la vivienda en Málaga, pero en este caso hay una diferencia sustancial frente a las dos anteriores: se movilizan más de 40 ciudades por toda España, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Almería, Alicante, Murcia, La Coruña, Granada, Cádiz y Sevilla, entre otras. En las movilizaciones del 29J y el 9N se movilizaron más de 15.000 y 10.000 personas, respectivamente, y en esta ocasión, los organizadores, Málaga para vivir, esperan mantener estos registros, que consideran un éxito. La movilización empezará a las 11,30 horas en la plaza de la Merced y terminará en el parque de Huelin. Bajarán por la calle Alcazabilla hasta la Alameda, y se adentrarán por calle Cuarteles hasta acabar en el parque de Huelin. Dani Pérez. Campaña por la vivienda y llamada a la movilización Dani Pérez y el grupo socialista iniciaban este martes una campaña por la vivienda, llamaban a los malagueños a unirse a la protesta y acusaban a De la Torre de «expulsar a los malagueños de su ciudad» por inacción y falta de cumplimiento de la Ley de Vivienda que protegería a los ciudadanos, indicaba el líder socialista, mientras «los fondos de inversión compran las viviendas por catálogo». Centrando su discurso negativo en el alcalde, Pérez ha dicho que el modelo de ciudad del PP «es un modelo fracasado», que sólo beneficia a los fondos de inversión, y ha reiterado su frase estos últimos meses: «El mayor fracaso de un alcalde es ver cómo sus ciudadanos se ven obligados a marcharse por no poder comprar ni alquilar una vivienda en su propia ciudad». De los precios de la vivienda, ha criticado que no paren de subir, con un aumento del 6% en la de segunda mano el tercer trimestre del año, una subida que considera preocupante porque «es la más alta de los últimos 17 años». Pérez ve totalmente desproporcionado que las familias dediquen el 59% de sus ingresos al pago de las hipotecas, «esto es insostenible». Por último, reiteró la frase que hace valer en los plenos, que es de la propia manifestación: «Llamamos a toda Málaga a salir a la calle este sábado, porque Paquito no está, Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad». Ampliar la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas. Con Málaga. Toni Morillas acusa a De la Torre de falsear datos de VPO La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, también ha centrado sus críticas en el alcalde, al que ha acusado de «falsear los datos de las VPO construidas en Málaga», indicando que el alcalde afirma que ha construido 5.300 viviendas sociales en los últimos 20 años, «una cifra que no cuadra, incluye las construidas por otras administraciones o las de Cortijo Merino y Distrito Z, que cuestan de media 250.000 euros y no son asequibles o las que construye un fondo privado sueco sobre suelo municipal», argumentaba. Cargaba diciendo que en el registro de demandantes de vivienda de Málaga hay 35.000 familias inscritas, «pero sólo se han otorgado ayudas al alquiler a 106 familias de Málaga y se ha dejado sin ejecutar 1,1 millones de euros presupuestos para estas ayudas», lo que ha considerado muy grave. El lunes, el portavoz, Nico Sguiglia, insistía en sus posicionamientos en el pleno y exigía la creación de una inmobiliaria municipal que ayude a garantizar vivienda asequible, uno de los puntos de la moción de Con Málaga en la sesión plenaria, que el PP y Vox tumbaron. PP. De la Torre y «la moratoria global» de viviendas turísticas El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, hizo dos anuncios la semana pasada en la sesión previa al pleno para contrarrestar la movilización del 5 de abril. El primero, que ya había hecho anteriormente, pero que aseguró esta vez que estaba al caer, y que no es otro que la «moratoria global» de viviendas turísticas, para lo que dijo se trabaja en el PGOU; y el segundo, que Málaga se acoge al decreto de la Junta, que se aprobó en la sesión plenaria, para que los suelos en desarrollo tengan un 20% más de VPO y que los suelos dotacionales (menos educativos y deportivos) puedan dedicarse a viviendas sociales. El concejal de Vivienda, Paco Pomares, sacó pecho de que al plan de vivienda, de 8.900, al que habían sumado mil viviendas más en Soliva oeste, y que las grúas son el paisaje de del sector Universidad, Cortijo Merino y Distrito Zeta, donde están creando tres nuevos barrios de la ciudad.

