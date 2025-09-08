Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos

Septiembre es sinónimo de vuelta a clase, y también arranca el periodo de inscripción para los talleres del Aula de Formación Ciudadana, que ofrece 127 ... talleres gratis -116 en la modalidad presencial en todos los distritos de la ciudad y once exclusivamente online-, dirigidos a mayores de 18 años.

Los cursos, organizados por el Ayuntamiento de Málaga a través de la empresa municipal Más Cerca, se desarrollarán en una treintena de centros municipales y ofrecerán 2.000 plazas. El plazo de solicitudes se abrirá el próximo miércoles, 10 de septiembre. Se ofrecerán 32 temáticas diferentes como informática, inglés, fotografía digital, manejo de dispositivos móviles, dibujo, corte y confección, distintos tipos de baile, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, técnicas de dibujo o de pintura y manualidades con barro o vidrio, entre otras.

La formación, tanto online como presencial, se impartirá en dos periodos: la primera fase se desarrollará del 29 de septiembre al 19 de diciembre y la segunda, del 19 de enero al 19 de junio de 2026, con una duración de dos horas semanales, en única sesión o en dos de una hora, según la temática. Los cursos son de carácter gratuito aunque hay que pagar 25 euros en concepto de matrícula para la primera fase es de 25 euros y el precio para la segunda, tanto para la renovación como para nuevas inscripciones, es de 40 euros.

Las inscripciones para la primera fase comenzarán el próximo miércoles, 10 de septiembre, a las 10.00 horas y terminarán el viernes 12. Posteriormente, del 1 al 14 de diciembre estará abierto el plazo de renovación de la plaza. Mientras, para aquellos talleres que dispongan de plazas libres en la segunda fase, el periodo de inscripción será del 8 al 9 de enero. Las inscripciones se podrán presentar de manera telemática en la web de Más Cerca SAM aunque también se ofrece la posibilidad de formalizar la solicitud de manera presencial en algunos centros municipales.

Desde el Gobierno local han explicado que las plazas de cada taller serán cubiertas «por riguroso orden de llegada de la solicitud» y se repartirán al 50% las plazas de los talleres en función de la modalidad de entrega de la inscripción, presencial u online.

Cada persona podrá inscribirse en un máximo de cuatro talleres por orden de preferencia, mientras que sean compatibles en horarios y no repitan temática, de forma que cuando se agote el listado de solicitudes para cada especialidad con su primera opción se empezarán a asignar las de su segunda opción y así sucesivamente.

En el caso de quedar plazas vacantes, han matizado que la nueva inscripción se podrá realizar los días 30 de septiembre y 1 de octubre. En caso de agotarse todas las plazas, se habilitará una lista de espera. Las inscripciones en los talleres se podrán presentar de manera telemática en la web de Más Cerca o de manera presencial.

El anterior curso, que finalizó el pasado mes de junio, se completaron todas las plazas con un total de 1.872 participantes, con un máximo de hasta cuatro talleres. Aunque en estos talleres pueden inscribirse todas las personas adultas, el 82% de quienes participaron en la pasada edición tenían más de 55 años.