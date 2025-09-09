Los «suspensos» de Paco de la Torre en este arranque del curso político, según Dani Pérez

Es septiembre y arranque de muchas cosas. También es el mes elegido para echar a andar un nuevo curso político. Desayunos informativos casi todas las ... semanas. Este martes tocaba el organizado por el PSOE de Málaga. Dani Pérez, portavoz socialista en el Ayuntamiento, ejercía de anfitrión, en el hotel MS Maestranza. El objetivo de estos encuentros con los medios de comunicación es ofrecer pistas y detalles de por dónde va a ir la acción política en los próximos meses.

Con puntualizaciones y matices, la de Pérez no será otra que armar un «proyecto de alternativa» al actual alcalde, Francisco de la Torre, basándose en hacer lo contrario de lo que está haciendo el regidor popular. Enfrente hay una larga historia de derrotas electorales. Pérez, sin embargo, se mostró optimista. Demasiados agravios acumulados y «suspensos». Por lo que se atrevió a vaticinar, incluso, que las uvas de este 2026 «serán las últimas de De la Torre como alcalde».

En ese listado de «suspensos» se encuentran, en lugares destacados, la crisis de acceso que padece Málaga, el «fracaso» del Mundial 2030, la falta de limpieza en los barrios y otros clásicos como la falta de proyecto para infraestructuras como el Guadalmedina. «Más allá de infografías muy bonitas cada año, no vemos nada de nada», dijo Pérez.

Para mojarle la oreja a De la Torre en las próximas elecciones municipales, el portavoz socialista, que aún no está confirmado como candidato, insistió en el problema que hay en Málaga con la vivienda. En vez de mejorar, el acceso a un techo se complica cada vez más en la capital y Pérez ve posibilidades de capitalizar un descontento que, en muchos casos, ya roza la desesperación. «Uno de los mayores fracasos que puede tener un alcalde es ver como los vecinos y las vecinas que han nacido en Málaga se tienen que ir de la ciudad», señaló.

La solución pasa, según Pérez, por una ofensiva frontal a las viviendas turísticas y por la construcción masiva de VPO. Para lo primero, el socialista actuaría por dos vías: solicitar que Málaga se declare como «zona tensionada» por el elevado precio de los alquileres y por la eliminación progresiva de licencias turísticas. «La ciudad de Málaga cuenta en estos momentos con 13.000 viviendas de uso turístico», recordó Pérez. «Hay que ir eliminando aquellas licencias que van caducando. Simplemente no hay que renovarlas», expresó.

Una vez más, puso a Barcelona como ejemplo a seguir. En la capital catalana, el precio del alquiler habría bajado desde que Jaume Collboni, regidor de Barcelona, habría puesto en marcha los mecanismos referidos por Pérez.

Punto de inflexión

El portavoz socialista pudo haber pasado por alto el tema del Mundial 2030. No lo hizo, por lo que queda claro que en el PSOE no quieren que la bajada a última hora de este proyecto se vaya al olvido. «Ha fracasado la idea megalómana de que podríamos ser parte de ese Mundial 2030. Es un elemento más que vaticina el fracaso de De la Torre», apuntó.

En ese reloj de arena eterno que parece el legado político de De la Torre como alcalde, Pérez ahora sí que sí ve un final abrupto. Demasiado pesaría ya la lista de «suspensos» y demasiado perjudicarían ya las políticas del PP en el Ayuntamiento a la mayoría de los malagueños. Habló del modelo de ciudad popular como un «modelo privatizador y especulador» y se atrevió a predecir que «el 2026 será el último año en el que De la Torre se come las uvas como alcalde». «En estos momentos se ven todos sus fracasos», añadió.

Son tantos descalabros en lo que va de mandato, dejó claro Pérez, que no sabría ni por dónde empezar. En esta línea prosiguió el encuentro con el portavoz socialista. Hablaba de los males de De la Torre y sumó también la petición de que el Ayuntamiento corte de raíz cualquier tipo de colaboración con entidades o empresas de Israel. «Exigimos a De la Torre que suspenda cualquier relación con empresas del Estado israelí. El Ayuntamiento sabe perfectamente cuáles son», sentenció.