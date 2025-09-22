Los suelos preparados para construir más VPO en Málaga solo dan para unos 1.500 pisos

El desarrollo de nuevos suelos para la construcción de VPO supone un lastre para que Málaga siga avanzando hacia la promoción de nuevas viviendas asequibles ... en este momento de crisis habitacional. Así se desprende de una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo al grupo municipal Con Málaga (IU y Podemos), en la que se señalan como suelos ya preparados para la construcción de nuevas viviendas protegidas los de Distrito Zeta y Cortijo Merino (Amoniaco), ambos junto a la barriada de Intelhorce. En el caso de Zeta, quedan parcelas para unas 991 VPO (restando las 111 de la Fundación Vimpyca que ya están en obras y sorteadas), y en Cortijo Merino para 562 pisos, en fincas que el Ayuntamiento ha dejado en manos de varias promotoras privadas para su ejecución y explotación.

Más allá de estos dos sectores, que suman unas 1.500 VPO, el resto de suelos están todavía pendientes de que se lleven a cabo obras de urbanización o trámites que pueden durar años. Es el caso de las 273 VPO previstas en el proyecto de La Térmica (pendientes del traslado de una subestación eléctrica), y de las 50 en los suelos de Portillo (a la espera de que se lleven a cabo las obras de urbanización de la parcela), entre los ámbitos de más inmediata transformación.

Más a largo plazo se encuentran las 1.362 VPO proyectadas por el Gobierno central en los suelos de Buenavista que todavía están por urbanizar, las 400 del proyecto de las torres de Repsol, las 803 de la operación diseñada en los suelos que todavía ocupan las sedes de la EMT y Servicios Operativos, las 999 de los terrenos por transformar al oeste de la barriada de Soliva, y las 2.754 del enclave rústico conocido como Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre.

Los proyectos de VPO que ya han superado el trámite de planeamiento suman 5.865 pisos protegidos, por lo que suponen el 33% de los previstos en el actual Plan General de Ordenación Urbanística, según se señala en la respuesta de Urbanismo a Con Málaga. «Por tanto, existe todavía una reserva de suelo donde no se ha completado el trámite de planeamiento con capacidad para 17.642 viviendas protegidas», han remarcado desde Con Málaga.