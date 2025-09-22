Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Suelos de Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre. Sur

Los suelos preparados para construir más VPO en Málaga solo dan para unos 1.500 pisos

Los desarrollos aprobados contemplan más de ocho mil viviendas protegidas pero están pendiente de trámites y obras, según una respuesta de Urbanismo a Con Málaga

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:23

El desarrollo de nuevos suelos para la construcción de VPO supone un lastre para que Málaga siga avanzando hacia la promoción de nuevas viviendas asequibles ... en este momento de crisis habitacional. Así se desprende de una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo al grupo municipal Con Málaga (IU y Podemos), en la que se señalan como suelos ya preparados para la construcción de nuevas viviendas protegidas los de Distrito Zeta y Cortijo Merino (Amoniaco), ambos junto a la barriada de Intelhorce. En el caso de Zeta, quedan parcelas para unas 991 VPO (restando las 111 de la Fundación Vimpyca que ya están en obras y sorteadas), y en Cortijo Merino para 562 pisos, en fincas que el Ayuntamiento ha dejado en manos de varias promotoras privadas para su ejecución y explotación.

