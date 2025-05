El subdelegado advierte: «Hay sintecho en el aeropuerto porque faltan plazas de albergues en Málaga»

El subdelegado del Gobierno ha descargado hoy la responsabilidad de la atención y el alojamiento de las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto ... sobre los responsables municipales de la capital. Al respecto, Javier Salas ha recalcado: «Si están en el aeropuerto es porque el Ayuntamiento no tiene suficientes medios, porque es su competencia, y no ha suficientes alojamientos municipales y por eso recurren al aeropuerto; las plazas de albergue son insuficientes».

Sobre la decisión de Aena de cerrar Barajas por las noches (de 21.00 a 5.00 horas), el subdelegado indica que para el caso de las terminales de la Costa del Sol, el gestor aeroportuario «no ha comunicado nada». «Málaga no tiene un problema tan grave como el de Madrid: según los datos de Aena son unas 30 personas, y no todas a la misma hora». Y destaca la comunicación directa y la coordinación con Puerta Única, que es el servicio municipal que atiende a estas personas, que los tiene localizados y que atiende a la problemática concreta de cada uno.

También descarta el subdelegado que los sintecho supongan un problema de seguridad ni salubridad. «Hasta ahora no ha habido ningún problema relevante, no hay idea de tomar medidas como en Madrid, por ahora, porque no tenemos constancia de un efecto de desplazamiento de Madrid a Málaga».

Sobre este aspecto, el Ayuntamiento de Málaga informó ayer de que dispone de una red con 344 plazas, entre servicios públicos y concertados con varias ONG que forman parte de Puerta Única. Dado que el promedio de sintecho que duermen cada noche en las calles de la capital es de unas 220 personas, en teoría habría plazas de sobra.

En cambio, la realidad es más compleja, y es que muchos rechazan acudir a estos recursos. En el caso del aeropuerto, el servicio que trabaja con ellos, Puerta Única, acude un mínimo de dos veces por semana. Además de las camas disponibles, como la mayoría son extranjeros o de otras provincias, el Consistorio está en contacto con los consulados y les ofrece pagarles el viaje a sus países o ciudades de origen, aunque sólo cuando allí tengan un recurso familiar o una red que los acoja, pero no si se prevé que volverán a la calle. De nuevo, muchos rechazan esta opción.