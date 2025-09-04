Librerías sortean un viaje a Disneyland entre las familias que canjeen el Cheque Libro de la Junta

Preparar la vuelta al cole puede tener premio. Y además uno muy soñado por los más pequeños de la casa: viajar a Disneyland París. La ... Federación Andaluza de Librerías (FAL) pone en marcha la campaña #TodoEmpiezaConUnLibro, con la que sortea un viaje a este entrañable destino entre las familias que canjeen el Cheque Libro 2025.

Para participar, basta con canjear el Cheque Libro en alguna de las librerías adheridas a la campaña de la Federación y cumplimentar el formulario habilitado en la web. Un total de 21 negocios malagueños participan en esta iniciativa, que son: Luces, Anrijav, proteo y Prometeo, Q pro Quo, Renacer, Comic Stores, Mapas y Compañía, Rayudala y En portada Comics. A todas estas, ubicadas en la capital, se suman otras de la provincia:Más que letras (Manilva), Librería Europa (Nerja), Librería Delta (San Pedro Alcántara), Pérgamo (Torremolinos), Almacenes La Lonja y Librería Yerma (Vélez-Málaga), Papelería Ferro (Alhaurín de la Torre), Lorca (Arroyo de la Miel), Imprenta M. Lucena (Coín), y Teseo y Comic Stores, en Fuengirola. Además, cada librería adherida a esta propuesta contará con un distintivo identificador en su escaparate.

El premio, que puede ganar cualquier participante de toda Andalucía, incluye vuelos desde Málaga, traslados, alojamiento en el hotel Disney Santa Fe durante tres noches, entradas al parque temático y seguro de viaje. El sorteo se celebrará el 16 de octubre en Huelva, ante notario, entre quienes hayan registrado sus datos en la web oficial www.federacionandaluzadelibrerias.com/chequelibro y cumplan los requisitos de participación.

El Cheque Libro es una ayuda de la Junta de Andalucía destinada a las familias con hijos escolarizados en centros públicos y concertados de Primaria, ESO y Formación Profesional Básica. Este documento digital permite obtener de forma gratuita los libros de texto del curso académico en las librerías autorizadas, contribuyendo a la igualdad de acceso a la educación y al mismo tiempo al impulso del comercio local.