Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre

Todos los sindicatos representados en la Junta de Personal del Hospital Regional Universitario de Málaga (CSIF, UGT, CCOO, SATSE, SMA y FTPS) han aprobado este ... viernes ir a la huelga entre los próximos días 3 y 7 de noviembre, un paro que cuenta y moviliza a los profesionales de todas las categorías, desde médicos a enfermeras pasando por los técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) o administrativos, según han confirmado a SUR hasta dos de los plataformas sindicales convocantes.

De esta forma, indica la Junta de Personal, el pasado 14 de octubre se celebró en la llamada Sala del Recuerdo del Hospital una asamblea de personal, de manera que los trabajadores invitaron a los sindicatos. En ese foro, dado el malestar de la plantilla, indica uno de los sindicatos, se propuso la celebración de una huelga, que continuaría la que ya convocó el Sindicato de Enfemería SATSE el 18 de junio pasado. Según esta organización, el seguimiento fue del 100% sin contar los servicios mínimos decretados por la Junta, los mismos que un festivo. Se sumaron ocho unidades asistenciales y el motivo de ese paro residió en la necesidad de realizar 450 contratos de enfermería (100 más que durante la crisis pandémica).

Falta de coberturas

En esta ocasión, la huelga convocada, que afectaría al Regional, al Civil y al Hospital Materno Infantil, se llevará a cabo «por la conocida situación de falta de coberturas y movilidades impuestas que se están dando en el centro», consta en el acta de la Junta de Personal, que ha aprobado por mayoría la propuesta de los trabajadores.

SATSE advierte la huelga es continuación de las protestas de junio y ahora afectará a todas las categorías del hospital

Juan Ignacio Anguita Moreno, responsable de SATSE en el hospital, «en realidad esta huelga es la continuación de la que hicimos en junio, a la que se sumaron ocho unidades asistenciales; tras el verano la cosa ha ido a peor y este paro va a afectar a todas las categorías y complejos hospitalarios», además de indicar que fue solicitada por los propios trabajadores en la asamblea de personal del pasado 14 de octubre.

El 21 se celebrará otra asamblea para intentar sumar a más trabajadores, ha explicado. «En la reunión de la Junta de Personal ha habido debate y hemos aprobado esta medida por mayoría y advertimos de que la huelga no va a estar supeditada ni va a ser desconvocada por ningún cambio de cargo, ya sea de consejero o de otros cargos. No pararemos hasta que haya un cambio real», ha precisado, para confirmar que su intención es sumar también a los profesionales sanitarios del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, cuya Junta de Personal anunció el pasado martes una concentración para el 27 de octubre, a las 12.30 horas, en la puerta de Urgencias del centro, con el fin de «denunciar públicamente la situación crítica e insostenible que atraviesa el centro».

«Situación límite»

Así, el órgano quiso destacar la «situación límite de los profesionales y la falta crónica de recursos humanos en todas las categorías, sanitarias y no sanitarias, habiendo llegado a un punto insostenible: los servicios están desbordados, las cargas asistenciales se disparan y el agotamiento del personal es extremo».

Anguita denuncia déficit de personal en el Hospital Regional exigiendo cubrir todas las categorías profesionales, mientras que UGT critica el «estrés» que genera los continuos cambios entre unidades

Anguita, asimismo, ha incidido en la falta de contrataciones existentes en el complejo del Regional, «pedimos respetar la dotación de la plantilla, están todas las categorías por debajo de lo que tendrían que estar y no es puntual; y, en segundo lugar, queremos que desaparezca la movilidad continua de profesionales de una unidad a otra, es vestir a un santo para desvestir a otro».

Carlos Bueno, responsable sindical de UGT en el Hospital Regional, precisa que estos cambios puntuales crean «mucho entrés» en los profesionales, que van a una zona a trabajar y no saben «en qué planta van a acabar», además de insistir en la necesidad de que se aumenten profesionales y corroborar que, tras el verano, la situación ha «empeorado».