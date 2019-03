El 'show' del pleno Teresa Porras, con un grupo de vecinos en el pleno sobre Villas del Arenal / ñito salas ANA PÉREZ-BRYAN Miércoles, 27 marzo 2019, 23:39

No son una novedad las protestas de los grupos municipales, sobre todo de la oposición, por la manera en la que se desarrollan los plenos municipales cuando en estos intervienen vecinos y colectivos que exponen ante los concejales su visión sobre un determinado problema. Normalmente estas intervenciones suelen tener lugar al principio de cada moción, donde los ciudadanos hablan invitados por el grupo al que le toca defender el texto. Es un asunto previsto en el reglamento y, como tal, es aceptado y defendido por todos como una herramienta eficaz de transparencia y de participación ciudadana.

Ahora bien, es en el abuso de esta fórmula donde está el origen de un problema que ha llegado a convertir algunos plenos en auténticos 'shows'. Vecinos que se exceden ampliamente en su turno de palabra, interrupciones durante las intervenciones de los concejales, 'espontáneos' que montan su 'perfomance' y que son llamados al orden a veces incluso con la intervención de la Policía Local, grupos más o menos numerosos que aplauden o abuchean cuando lo consideran conveniente... Es decir, actitudes que deberían estar desterradas de la sala de plenos y que han convertido al alcalde, Francisco de la Torre, en blanco de las críticas de los grupos ya que de él depende moderar -y atajar, si procede- estos comportamientos que entorpecen el debate político.

«Sucesos violentos»

El (pen)último ejemplo de estas actitudes por parte del público invitado ha estado en el reciente pleno extraordinario de Villas del Arenal, celebrado el pasado 11 de marzo. Y el malestar ha llegado al punto de que los grupos de PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente llevan hoy una moción conjunta en la que piden al alcalde explicaciones sobre unos comportamientos a juicio de los ponentes llegaron «demasiado lejos». En el texto, los portavoces Daniel Pérez, Ysabel Torralbo y Eduardo Zorilla hablan abiertamente de «sucesos violentos» durante la celebración de la sesión extraordinaria de la sesión en la que se volvía a pedir la dimisión de los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, así como del gerente de Urbanismo, José Cardador, por su condición de investigados en el conocido como 'caso Villas del Arenal'.

A falta de que se celebre hoy el debate sobre estos acontecimientos, el texto de la moción critica la actitud de los vecinos de esta urbanización, que acudieron a la Casona tras la «fuerte movilización por parte de la concejala delegada del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras» (...). «Durante el transcurso del mismo las interrupciones a los portavoces de los grupos de la oposición fueron en aumento, incurriendo en muchas ocasiones en insultos, menosprecios y faltas de respeto que no fueron recriminadas por parte del alcalde-presidente».

Y añade la moción: «La situación acabó resultando mucho más grave después de la finalización de dicho pleno extraordinario, ya que un grupo de personas esperaba fuera a los concejales de la oposición con una actitud violenta, a los que insultaban cuando salían, llegando a amenazar al portavoz del Grupo Municipal Socialista».

Por estas razones, los tres grupos instan al pleno a «censurar la actitud del alcalde» por permitir estos comportamientos y por su «pasividad»; así como a la propia Porras por «planificar la actitud inadmisible de una parte del público asistente».

El alcalde se defendía ayer de las críticas de la oposición insistiendo en que no hubo «situaciones de tensión física, porque en ese caso habría actuado la Policía Local» y denunciando que este tipo de iniciativas (en referencia a la moción) están «fuera de lugar» porque los vecinos tienen «su libertad de expresión». Además, recordaba que «en esas situaciones de tensión en el pleno, creo que el grupo municipal del PP ha recibido más de una y más de dos (críticas), y no hemos sacado las cosas de quicio», zanjaba el alcalde, que quiso dejar claro que en este caso «no ha habido más permisividad que en otras ocasiones». Sí admitía De la Torre, sin embargo, que «es posible que fuera, en el pasillo, hubiera momentos de tensión, pero eso ya no es el pleno».

La carta de Ciudadanos al alcalde

En este escenario, está previsto que todos los grupos de la oposición den su apoyo a la moción. También lo hará Ciudadanos, tal y como avanzaba ayer el viceportavoz del grupo, Alejandro Carballo. En este sentido, cabe recordar que no es la primera vez que los grupos exigen al alcalde que ponga orden en los plenos cuando se trata de la participación vecinal: ya Cs envió una carta al regidor en octubre del año pasado, tal y como recogió SUR en su sección de 'La Casona', para trasladar el malestar del grupo «acerca del desarrollo de algunas sesiones plenarias en relación a la participación ciudadana». Así lo manifestaba el portavoz del grupo naranja, Juan Cassá, que hizo una referencia explícita a una sesión celebrada el 27 de septiembre, también sobre las presuntas irregularidades en Urbanismo y pidiendo, igualmente, la dimisión de Pomares y de Porras.

«No es tolerable que se produzcan faltas de respeto y alusiones personales a los ediles, y mucho menos que el debate tenga que ser frenado por gritos e intervenciones desde la bancada del público, una vez que ha terminado el tiempo concedido a los intervinientes», recordaba Cassá en aquella misiva, que instaba al alcalde que no se permita «el traspaso de ciertas líneas». Aquella carta, con registro de entrada en el Gabinete de Alcaldía el pasado 2 de octubre a las 10.27 de la mañana, no tuvo respuesta por parte de De la Torre, según confirmaban ayer desde Ciudadanos. Hoy volverán a pedirla, junto con los otros tres grupos de la oposición. Si algún 'show' no lo impide.