El Servicio Médico del Aeropuerto de Málaga pasa casi 12 horas sin ambulancia

Un total de 12 horas pasó el Servicio Médico del Aeropuerto de Málaga sin ambulancia para trasladar a enfermos y heridos el pasado 16 de ... octubre, según informaron a SUR las fuentes consultadas, aunque, como explica Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la asistencia sanitaria estuvo garantizada en todo momento y si existe una emergencia, se avisa a los servicios de urgencias de la Junta de Andalucía.

Las fuentes han indicado que el pasado 16 de octubre de 2025 debía entrar una nueva concesionaria para el servicio de ambulancias del Aeropuerto, que cuenta con su propio equipo médico y un vehículo de estas características durante 24 horas. «Deberían de haber comenzado el 1 de octubre, pero se retrasó el inicio hasta el 16», explican.

Dos ambulancias no tenían la ITV pasada y otras tantas presentaban deficiencias en el aparataje médico o, incluso, problemas técnicos

Así, a las 00.00 horas trajeron, según las fuentes que denunciaron a SUR la situación, una ambulancia con la ITV caducada, vehículo que fue rechazado. Luego, se llevó otra que tampoco contaba con la inspección pasada. Ya por la mañana, llevaron otra, «que venía con un fallo del motor, no pasaba de 50 kilómetros por hora, una luna estaba tapada con un cartón y estaba muy sucia. El monitor del soporte vital no funcionaba, los cables estaban pelados, alguna medicación venía caducada y el respirador no funcionaba». Eso ocurrió en torno a las 9.30 horas de la mañana.

Poco después hubo un paciente con un dolor torácico y, al comunicar a AENA que no había ambulancia operativa, se les dio la opción de llamar al O61 o a la del Centro de Salud de Puerta Blanca. Hubo una cuarta ambulancia, que también se rechazó, en torno a las 14.00 horas y, finalmente, llegó una quinta que tenía una grieta en el cristal frontal, roces, las botoneras interiores cogidas con cinta adhesiva y parte de la medicación caducada, aunque el aparataje médico estaba en muchas mejores condiciones. Ello sucedió pasadas las 21.00 horas. Es decir, que entre las 9.30, cuando llegó la tercera ambulancia, y las 21.00 horas, el Servicio Médico de AENA no contó con un vehículo de esta naturaleza, siempre según lo denunciado por las fuentes.

Niveles de calidad

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, por su parte, asegura que «en todo momento, cuenta con un servicio médico de atención primaria de urgencia de AENA las 24 horas todos los días del año. Además, dispone de un servicio de ambulancia para traslado». Así, según la versión del recinto aeroportuario, el 16 de octubre finalizó el expediente de ambulancia para transporte sanitario y empezaba a prestar servicio la nueva empresa adjudicataria. «Durante el control y chequeo de cambio de empresa prestadora del servicio, AENA detecta que la ambulancia no cumple con los niveles de calidad requeridos en el expediente, exigidos en el contrato. Y desde el aeropuerto, se le solicita un nuevo vehículo», explica el Aeropuerto.

Así, mientras la empresa subsanaba el problema, se activa «el protocolo por el que el propio servicio médico del aeropuerto seguirá atendiendo las atenciones menores, como habitualmente, y se avisará a los servicios sanitarios de urgencias adscritos a la Junta de Andalucía en los casos de emergencia, como en los momentos en el que coinciden dos emergencias».

«Hay que tener en cuenta que, en los aeropuertos de AENA, la atención primaria y el transporte sanitario de urgencia están garantizados por el Estado Español mediante el Régimen General de la Seguridad Social según el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre (Sistema Nacional de Salud) y el procedimiento para su actualización», asegura AENA.