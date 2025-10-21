Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del aeropuerto. SUR

El Servicio Médico del Aeropuerto de Málaga pasa casi 12 horas sin ambulancia

La nueva concesionaria del contrato presentó el día 16 de octubre hasta cinco vehículos el mismo día, dos sin la ITV, aunque la asistencia sanitaria estuvo garantizada en todo momento y, ante una emergencia, se hubiera llamado a la Junta de Andalucía, asegura AENA

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 21 de octubre 2025, 00:45

Comenta

Un total de 12 horas pasó el Servicio Médico del Aeropuerto de Málaga sin ambulancia para trasladar a enfermos y heridos el pasado 16 de ... octubre, según informaron a SUR las fuentes consultadas, aunque, como explica Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la asistencia sanitaria estuvo garantizada en todo momento y si existe una emergencia, se avisa a los servicios de urgencias de la Junta de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10

    La supervivencia al linfoma en Málaga supera el 80% por la detección precoz y las nuevas terapias celulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Servicio Médico del Aeropuerto de Málaga pasa casi 12 horas sin ambulancia

El Servicio Médico del Aeropuerto de Málaga pasa casi 12 horas sin ambulancia