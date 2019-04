La Semana Santa de la Casona: ¿Cómo la viven los ediles? Pomares es mayordomo en la Pollinica, donde sale junto a sus hermanos Eduardo, Silvia y Marcos. La Casona del Parque Los ediles populares desfilan todos en el Sepulcro, el socialista Dani Pérez es hombre de trono del Cautivo y Pomares, mayordomo en la Pollinica; y la Virgen de Nueva Esperanza lució ayer la medalla de la Ciudad de Pérez de Siles PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 17 abril 2019, 00:38

Mena, la cofradía, cortó de raíz lo que pensaba que se le iba de las manos. Casado, Rivera y Abascal, los tres líderes de centro derecha en liza para las elecciones generales se presentaban en el traslado legionario del Cristo de la Buena Muerte. Su asistencia, que en principio podía ser un espaldarazo, empezó a pasarles factura con un protocolo tan abultado que ni la Casa Real. Llegó un momento, en el que se dirían: a ver, ¿nosotros para que trabajamos todo el año para hacer un recorrido sin mácula y lleno de fervor o para hacerle hueco en las tribunas a las decenas de invitados y prensa que se suma porque vienen quienes vienen? Yahí es cuando decidieron cortar pidiéndoles a los candidatos que, por favor, no vinieran en plena campaña. Han sido pocos los que se ha rasgado las vestiduras y la salida de Mena no será menos por esta decisión.

Este punto de inflexión viene porque de unos años a esta parte, la Semana Santa se ha convertido en un granero de adeptos y de votos que los partidos no quieren desdeñar. Así hemos vivido dos o tres años los campanómetros, contados en esta sección, en los que el alcalde Francisco de la Torre y el portavoz y ya candidato de Cs, Juan Cassá, se disputaban el cariño del pueblo a través de toques de campana en los tronos. Siempre ganó el regidor porque la veteranía y la experiencia en estas lides es un grado. Este año, sin embargo, parecen estar algo más discretos, aunque De la Torre sigue siendo omnipresente en casi todas las cofradías donde, además, le invitan. Como ven, nunca llueve a gusto de todos.

Con la Iglesia hemos topado, con la Semana Santa y las diferentes sensibilidades de cada uno. Para los grupos más de izquierda como IU y Málaga Ahora, la religión debe ser una cosa alejada de la política, y la asistencia a actos religiosos debe ser a título particular. De hecho, cuando se le pregunta a Ysabel Torralbo si ha desfilado en alguna procesión contesta sin pensarlo que «sí, en la del coño insumiso». Sin dar rodeos. En IU parece que no tiene del todo predicamento la norma de no participar de forma oficial, ya que cuando estaba de portavoz Pedro Moreno Brenes hacía de su capa un sayo y salía, por derecho, como concejal en el Sepulcro, que es la hermandad en la que empezó a procesionar la Corporación municipal en el año 1898, y que sin haber recibido nunca el título se ha convertido en la cofradía oficial de la ciudad. Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, sin embargo, sí lo cumplen a rajatabla.

El alcalde y parte de la Corporación desfilan en el Sepulcro.

Los ediles populares

Todos populares acompañarán este año al Sepulcro. Su portavoz Carlos Conde ha sacado durante muchos años la Virgen del Monte Calvario, pero tuvo que «dejarlo por problemas de espalda». El viceportavoz Mario Cortés desfiló ayer con la Policía Local en la Estrella, y el viernes de dolores acompañó a la cofradía de Los Dolores del Puerto de la Torre, su distrito. Así que para ser cordobés está muy imbricado en la Semana Santa de Málaga, al igual que Teresa Porras, jienense que participa en varias de cofradías y en algunas es camarera de la virgen

Otro de los 'capillitas' populares es Francisco Pomares, que es hermano de la Pollinica desde que nació y sale de mayordomo en el trono del Cristo. También desfila con Medinaceli el Viernes Santo. María del Mar Martín Rojo es de las que sigue de cerca a sus hijos en Estudiantes, uno en el cristo y otro en la virgen. Elvira Maeso ha desfilado en alguna ocasión en la Sentencia con el Colegio de Ingenieros y este año acompañó a la Pollinica de Campanillas, su distrito. Gema del Corral subraya que desde que es edil le resulta difícil compaginarlo, pero que antes formó parte de los cortejos como nazarena de la Pasión, Expiración y Cautivo y de mantilla en ésta última y en la Sangre.

Elisa Pérez de Siles procesiona todos los años con Nueva Esperanza. Ayer, dando un toque de campana.

No se queda atrás Elisa Pérez de Siles, que es hermana de Nueva Esperanza y El Cautivo. Y ayer salió, como siempre, acompañando a la virgen de Nueva Esperanza, imagen que llevó su medalla de la Ciudad de edil prendida en el pecheril. Por su parte, José del Río es hermano de la Caridad y este año ha sido pregonero de Nuestra Señora de la Paloma, en Mangas Verdes.

Los recién llegados ediles Luis Verde, Mar Torres y Eva Sánchez Teba se suman a salir en el Sepulcro, donde el área de Protocolo del Ayuntamiento les facilita el chaqué a los hombres alquilándolo por un precio que no han especificado, pero que suele rondar los 80 euros. Sánchez Teba es hermana de El Rico y solía salir de nazareno, pero al desfilar sus hijas en Salesianos tiene que «estar pendiente de ellas» y Luis Verde es de los Gitanos porque su suegro es mayordomo de trono. Por último, Mar Torres está muy unida a Estudiantes, donde son nazarenos sus sobrinos y su hijo.

Dani Pérez es hombro de trono en el Cautivo.

Los concejales del PSOE

En el PSOE, el capillismo es menor. De los nueve ediles, seis (Pérez, Rodríguez, Trujillo, Quero, Gálvez y Medina) saldrán en el Sepulcro. Es bien conocido que su portavoz, Dani Pérez, es hermano y hombre de trono del Cautivo. Antes ha sacado la Virgen de los Dolores de San Juan y la Virgen de la Merced, de la Humildad. Begoña Medina suele participar en las procesiones de la Carretera de Cádiz y para Rosa del Mar Rodríguez desfilar en el Sepulcro tiene «un tinte emocional fuerte porque mi padre era marino, y la Marina desfila siempre con el Sepulcro. Tengo recuerdos de pequeña de abrillantar los botones, las medallas y el sable del uniforme de gala, ¡cómo me gustaba verlo vestido y desfilar el Viernes Santo!». Lorena Doña perteneció de pequeña a la banda de música de las Flores;por eso toda su niñez y adolescencia la vivió detrás de un trono; y Salvador Trujillo es de hombre de trono de la Virgen de Gracia y Esperanza, de Estudiantes, «y por supuesto el Viernes de Dolores saco Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Paso, de Churriana».

Los ediles naranjas

En cuanto a Ciudadanos, Cassá, como ya hemos dicho, está en modo discreto, el mismo que activó antes de verano y que mantiene ahora porque sigue las directrices de su partido al estar en campaña para las generales. No desfilará ni en el Sepulcro, donde Alejandro Carballo será la única representación naranja. Pues nada, a ver si no llueve y hay Semana Santa para todos los gustos.