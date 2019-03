El Satse dice que el personal de enfermería del Hospital Regional de Málaga se siente menospreciado Fachada del Hospital Regional. / SUR El gerente del centro hospitalario asegura que «por supuesto» que cuenta con esos profesionales porque su labor es fundamental ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 28 marzo 2019, 19:47

El Sindicato de Enfermería (Satse) asegura que el personal de enfermería del Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) se siente menospreciado por el gerente por «haber empezado su andadura en la gestión con toma de decisiones de espaldas a la enfermería y con total indiferencia hacia la misma». El Satse ha expresado su malestar en una nota hecha pública en la tarde de este jueves.

En el comunicado se afirma que los profesionales de enfermería «son unos de los pilares estructurales del sistema público andaluz. Y eso no lo puede poner nadie en duda, máxime, cuando entre la ciudadanía y los propios usuarios de la sanidad, la enfermería es el referente de los cuidados y la mejor valorada«.

El Satse critica la forma en que se está llevando a cabo proceso para el nombramiento del nuevo director de enfermería del Hospital Regional y cuestiona el modo en que el gerente del centro, Víctor Baena, ha planteado ese asunto. En el comunicado se indica que «el gerente presentó a su candidato para que fuera respaldado. La respuesta por parte de la Junta de Enfermería fue que se debía seguir el procedimiento que establece la normativa para la elección de cargos a partir de una terna de candidatos».

El sindicato añade: «La respuesta del nuevo gerente del centro no ha sido otra que la de pasar por encima, menospreciar y ningunear a la Junta de Enfermería. Desde el Satse lo valoramos como una falta de respeto a la propia enfermería de nuestro centro«.

Por su parte, Víctor Baena, a preguntas de este periódico, ha aclarado que «por supuesto» que cuenta con el personal de enfermería del hospital. ¿Cómo no voy a tener en consideración a más de 3.000 profesionales. Sin la enfermería no se puede hacer nada. El gerente que no cuenta con ella, se equivoca«, ha recalcado Baena, que ha precisado que cuando esté nombrado el nuevo equipo de dirección de enfermería, se lo presentará a los profesionales. «Lo que busco es que todo el personal del hospital se sienta integrado en el proyecto», ha destacado Baena.