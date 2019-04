El Satse abre 51 expedientes en Málaga a afiliados por sospechar que votaron a otro sindicato Los afectados, que tienen que presentar un pliego de descargos, critican la medida y argumentan que el voto es secreto ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 13 abril 2019, 18:51

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha abierto 51 expedientes informativos en Málaga a otros tanto afiliados por sospechar que, en las pasadas elecciones sindicales, votaron a otra organización al haber gestionado el voto por correo con otro sindicato sin haberlo comunicado a los delegados del Satse en sus centros de trabajo. Los afectados, que argumentan que el sufragio es secreto y que, por tanto, nadie puede saber a qué central sindical votaron, deben presentar un pliego de descargos y explicar su actuación.

El secretario provincial del Satse, Juan José Sánchez, que es el que firma las cartas enviadas a esos 51 afiliados, dijo a este periódico que el Satse ignora a qué sindicato votaron esas personas, pero le consta que esos afiliados gestionaron el voto por correo con la colaboración de otra organización sindical. En el escrito mandado a esas 51 profesionales de enfermería se explica que en el artículo 9.6 de los estatutos del Satse se dice, en relación a los deberes de los afiliados: «No pertenecer ni colaborar con ninguna institución u organización pública o privada contraria a los intereses, fines o principios del Sindicato de Enfermería«.

Una vez recibida la carta, los afiliados tienen 15 días para presentar un pliego de descargo. Posteriormente, el comité ejecutivo provincial decidirá si se da de baja o no a esos afiliados. A ese respecto, algunos de los profesionales a los que se les ha mandado el escrito expresaron su malestar e indignación contra su sindicato por haberles abierto el expediente. Así, señalaron que el voto es secreto y criticaron la actitud del Satse. «Yo no sé qué han votado, pero sí sé que el voto por correo no lo han gestionado con nosotros», señaló Juan José Sánchez.