Sasha Romashova: «Málaga es la Florida de Europa, pero además con el carácter abierto de la gente de Andalucía»

Nació en la ciudad rusa de San Petersburgo, pero ha hecho de España su hogar. Recientemente, se ha trasladado a Málaga desde Barcelona, para convertirse ... en la directora comercial de la marina de megayates. Sasha Romashova ha pasado más de la mitad de su vida en el mundo náutico, primero como tripulante en grandes yates, y ahora en la gestión de grandes puertos deportivos como el de IGY Málaga Marina.

–¿Cómo empezaste en el mundo de los megayates?

–Trabajando a bordo de los barcos, como azafata. Trabajé en barcos muy interesantes, de tamaños diferentes. El último fue el Palladium, de 90 metros, pero también en barcos icónicos como los de la familia Getty (magnates del mundo de la imagen). Después de siete años navegando por el mundo, decidí que me quería quedar en la industria, pero del otro lado y entré en la marina Port Vell.

–¿Por qué decides cambiar de vida y venirte a Málaga?

–Málaga ahora está en el momento de crecimiento y tiene mucho potencial en general, pero también en el mundo náutico, veo que va a ir para arriba. Málaga es como la Florida de Europa, que siempre hace buen tiempo. Pero además con la gente de Andalucía. Llevo aquí cuatro meses y lo primero que noté es que todo el mundo es muy abierto, todos están dispuestos a ayudar y esto me ha atraído desde el primer día que aterricé aquí. Y a eso se une que es una ciudad muy segura para los clientes. Tiene todo lo positivo del crecimiento, pero sin el lado negativo de la inseguridad.

–¿Cómo son los propietarios de los megayates?

–Es como en cualquier ámbito, encuentras a gente que gasta más y otros que son más normales. Si hablamos de familias, de personas que tiene riqueza de toda la vida, se suelen interesar más por cuestiones culturales que por gastar. Pero sí, obviamente, es gente con mucho dinero.

–Habrás vivido muchos momentos y anécdotas a bordo.

–Trabajé en un barco hace años en el que la propietaria dijo que había olvidado un bolso en particular en Londres, y envió un helicóptero para ir a recogerlo. Pero bueno, también te digo que después de 20 años eso es una excepción. Esto fue cuando empezaba, en la década del 2000. La gente ahora está mucho más concienciada con el medio ambiente, con mucha educación y entienden lo que está pasando en el mundo. Ahora no se envía un helicóptero para recoger un bolso.

–Quieres decir que ha cambiado también la conciencia de los multimillonarios.

–Sí, por supuesto. Y además ha habido un cambio de generación: ahora hay muchos propietarios jóvenes, en torno a los 50 años, que tienen una educación mundial y que son conscientes sobre la sostenibilidad. Por eso, también en el mercado aparecen cada vez más barcos híbridos. O como este velero de aquí (la entrevista tiene lugar en el muelle uno del puerto de Málaga), que es de fibra de carbono y es muy ligero, y así gasta menos fuel. En general, los nuevos propietarios son una historia diferente a cuando yo empecé hace 20 años.

–¿Cómo es tu vida en Málaga, qué te gusta hacer?

–Soy aficionada al 'kitesurf' y al 'snowboard'. En general, me gustan los deportes y eso es un plus viviendo en Málaga. Es una ciudad muy sana, a la gente le encanta el deporte, hay muchos gimnasios al aire libre. Para el surf aquí al lado está Tarifa, y para el 'snow' tengo Sierra Nevada. También juego al golf, y Andalucía tiene más campos que cualquier sitio de España. Así que volviendo a tu pregunta anterior, de por qué me gusta tanto Andalucía, pues ¿cómo se dice? «tick all the boxes» (marca todas las casillas). O sea, que cumple todos los requisitos para estar bien.

–Aunque casi acabas de llegar, ¿cómo te imaginas que será Málaga dentro de 5 ó 10 años?

–Buena pregunta. Para mí lo más importante es que espero que la gente local pueda convivir con el cambio, porque al final si no se convive con la gente de aquí de siempre, no va a ser una ciudad cómoda ni para los que llegan ni para los que están. Creo que Málaga va en la dirección correcta, que es que la población local pueda convivir con todos los cambios que están pasando. Por lo que veo, de momento va en la dirección correcta, pero claro, es el papel de los políticos buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos.

–Una cosa que mucha gente se pregunta, ¿vienen realmente a Málaga los adinerados dueños de los barcos, o sólo las tripulaciones?

–En verano sí vienen los armadores. Todas las estancias cortas que tenemos en verano son de armadores, para conocer Málaga. Pero en las estancias largas, cuando empieza la temporada de invernada, sólo hay tripulantes.

–¿Sabes de alguien famoso que haya venido recientemente?

–No son conocidos, pero hay armadores que están repitiendo porque les gusta mucho Málaga, y eso me da mucha alegría: que estas personas que viajan en megayates vuelvan es muy importante. Cuánta gente tiene dinero en el mundo y nadie les conoce, porque no son famosos. Por ejemplo, tengo un amigo que trabajaba en un barco muy grande, y el dueño se hizo millonario por inventar los paquetes de Amazon. A esta persona nadie la reconoce en la calle. Y esto pasa mucho, sobre todo en Estados Unidos, que pasan desapercibidos. Una vez me pasó que estaba hablando con alguien que llevaba una camiseta de pescar, unas chanclas y una gorra, que parecía que tenía 30 años, y resultó que era el propietario de un yate de gran eslora...