Salud presenta el plan funcional del nuevo hospital de Málaga sin saber si el futuro Gobierno lo respetará 02:51 Presentación del plan funcional del nuevo hospital, este jueves. / Pedro J. Quero La consejera afirma que se ha diseñado siguiendo criterios objetivos y en función de lo recomendado por expertos, profesionales y pacientes. El centro hospitalario contempla 816 habitaciones individuales, 52 quirófanos, 213 consultas especializadas y 70 puestos de UCI ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 10 enero 2019, 14:21

La consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez, ha presentado este jueves el plan funcional del nuevo hospital de Málaga con la duda de si el futuro Gobierno que asuma la Junta de Andalucía (PP y Cs) respetará o no lo diseñado por los técnicos del SAS, que se han basado en las recomendaciones realizadas por los grupos de expertos, que contaron con una amplia participación y que tuvo en cuenta los planteamientos de profesionales y asociaciones de pacientes.

Álvarez ha dicho que espera que el proyecto siga adelante y que haya las menores demoras posibles en su aplicación. «Este plan cuenta con el consenso de muchos profesionales y es el trabajo de dos años de muchas personas. Además, se han tenido en cuenta todas las tendencias demográficas, asistenciales y tecnológicas, así como los estándares de calidad de las sociedades científicas y del Ministerio de Sanidad. Son datos objetivos. No es nada subjetivo», ha asegurado la consejera en funciones. La dirigente, que ha calificado al proyecto de ser de peso y sólido, espera que el hospital se lleve a cabo «de la forma más parecida a como está planteado y lo antes posible».

Igualmente, ha lamentado no haber podido licitar la redacción del proyecto antes de la finalización de 2018, como estaba previsto, al haberse procedido a la firma del documento de cesión de los terrenos con la Diputación Provincial, propietaria del suelo. La consejera ha afirmado que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, no ha querido que se produjera esa firma, al entender que no era el momento oportuno tras el periodo abierto tras los resultados de las elecciones del 2 de diciembre.

Álvarez ha hecho esas declaraciones en el salón de actos del Hospital Civil antes de mantener una reunión con responsables de los distintos grupos de trabajo que han definido el nuevo modelo sanitario de Málaga. A ese encuentro han asistido también la viceconsejera de Salud en funciones, Isabel Baena; la gerente del SAS, Francisca Antón; la delegada provincial de Salud en funciones, Ana Isabel González, y directivos de los hospitales Regional (antiguo Carlos Haya) y Clínico y del distrito sanitario Málaga.

La consejera ha presentado el plan funcional del nuevo hospital público de Málaga, cuya ejecución está previsto, en los aparcamientos del Civil, contempla 816 habitaciones individuales (en caso de necesidad podrán ser dobles), 52 quirófanos (31 convencionales, 15 de cirugía mayor ambulatoria, dos híbridos, dos de trasplantes y dos robóticos), 213 consultas de especialidades, 70 boxes individuales en la UCI, una unidad de cirugía mayor ambulatoria con 57 puestos, varios hospitales de día (quirúrgico, médico polivalente, oncohematológico y de diabetes) y áreas de hemodiálisis, hemodinámica, cardiología intervencionista, salud mental, rehabilitación, radioterapia, radiodiagnóstico, laboratorios, medicina nuclear y anatomía patológica, entre otros servicios asistenciales. Se prevé que el coste de la construcción del edificio sea de unos 230 millones de euros. Asimismo, los aparcamientos, aún por concretar, serán subterráneos y el edificio contará con un helipuerto.

Álvarez ha indicado que el nuevo hospital será de alta especialización, innovador y con una superficie construida de casi 162.000 metros cuadrados. Las características y la dotación del centro hospitalario supondrán una mejora de la calidad asistencial que se dé a los pacientes, así como un incremento de la cartera de servicios y un aumento de profesionales, aunque la consejera no ha precisado cuál será la plantilla del centro hospitalario. Otro aspecto destacado es que habrá una potente área ambulatoria, que funcionará con el modelo de alta resolución, ocupará más de 7.300 metros cuadrados y que estará separada de la zona de hospitalización.

La dirigente sanitaria ha destacado que se incorporarán los modelos más evolucionados de asistencia sanitaria con el objetivo de ofrecer una atención integral al ciudadano. Así, se pretende potenciar las unidades de diagnóstico y tratamiento para resolver con rapidez los problemas de los enfermos. Igualmente, se mejorará el área de urgencias, que tendrá casi 3.500 metros cuadrados y dispondrá de 100 puestos de observación para los pacientes. También se asume el compromiso de reducir las listas de espera. Asimismo, se desarrollará la investigación y la docencia.