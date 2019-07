Salud media y trasladan al Marítimo al paciente con un ictus que llevaba cuatro meses de espera Conceoción Campos y Fernando Castro. / SUR Informes médicos y de fisioterapia avalan que la rehabilitación sea en el hospital de Torremolinos, pero el Clínico se negaba a atenderlo ÁNGEL ESCALERA Málaga Lunes, 22 julio 2019, 12:31

Fernando Castro, el paciente que llevaba más de cuatro meses esperando un traslado desde el Hospital Regional (antiguo Carlos Haya) al Marítimo de Torremolinos para recibir rehabilitación por el ictus que sufrió el pasado 23 de diciembre, será trasladado este lunes después de la mediación que ha hecho el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista. La mujer del paciente, Concepción Campos, ha confirmado a SUR que todo está preparado para llevar al enfermo a Torremolinos. «El sábado por la noche Carlos Bautista habló con mi hijo y, aunque al principio mantenía, como decía el Clínico, que el hospital de referencia de Fernando era el Hospital Costa del Sol de Marbella, a la media hora lo volvió a llamar y le dijo que todo estaba solucionado y que se iba a hacer el traslado al Marítimo», ha explicado la esposa de Fernando Castro.

Tal como este periódico publicó en su edición del pasado sábado, el paciente sufrió un grave ictus hemorrágico el 23 de diciembre de 2018 y fue ingresado en el antiguo Carlos Haya, centro el que ha permanecido desde entonces. Pese a que los informes médicos y de fisioterapia elaborados por profesionales del Hospital Regional indican que a Fernando Castro hay que darle la rehabilitación en Torremolinos, el Clínico, hospital al que pertenece el Marítimo, ha negado en varias ocasiones el traslado, argumentando que el centro de referencia del paciente es el Costa del Sol de Marbella.

La familia del enfermo estaba ya desesperada al ver que el tiempo pasaba y, por culpa de las trabas burocráticas, el traslado a Torremolinos no se hacía y la rehabilitación que necesita Fernando Castro no se daba. «La situación estaba enquistada. Los profesionales de Carlos Haya que han atendido a mi marido han tratado de resolver el problema, pero se han encontrado con la negativa del Clínico. Hoy, al saber que el traslado se va a hacer, médicos y personal de enfermería de Carlos Haya me han felicitado y me han expresado su alegría, porque sabían que lo estábamos pasando muy mal», ha indicado Concepción Campos, que lleva siete meses viviendo en la habitación donde está su marido, durmiendo en su sillón y turnándose con su hija.

Fernando Castro ha recuperado algo de habla tras el ictus y entiende perfectamente lo que le dicen, pero tiene paralizada la parte derecha del cuerpo, por lo que necesita rehabilitación para tratar de recuperar movilidad.