El revuelto de la huerta se atraganta La Casona del Parque La comisión se complica de tal forma que hasta Porras tiene que realizar un receso de cinco minutos para que los ediles lleguen a un acuerdo Un momento de la comisión de Medio Ambiente, ayer. / S. G. PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 22 enero 2019, 01:08

Nunca, al menos en la historia reciente del Ayuntamiento, o que se recuerde, se paró en seco una comisión de pleno para abordar una moción, que era más bien un totum revolutum. Otras veces se había pospuesto la votación y los interesados hablaban entre bambalinas, pero nunca hubo un 'alto el fuego' para negociar con pausa institucional incluida.

Estaba la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Teresa Porras, contrariada porque decía que el edil no adscrito (de Podemos), Juanjo Espinosa, le había faltado al respeto, cosa que este negaba con ahínco, a cuenta de que ésta le había saltado sin darse cuenta para que tomara la palabra el edil naranja, Alejandro Carballo. Tras el desencuentro entre la popular y el concejal morado, en el que la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, hacía de madre para defender a Espinosa, y vista la algarabía que se montaba detrás, que el popular José del Río no se aclaraba con las enmiendas que había acordado con los vecinos que querían una prórroga para mantener los huertos urbanos, Porras, salomónica y desconocida, paró la comisión cinco minutos, que fueron más, para que debatieran los interesados si querían prórroga sine die, o que se cerrase que iban a estar al menos dos años más por seguridad, como pedía la moción socialista, de IU-Málaga para la Gente y Málaga Ahora.

Finalmente, se ponían todos de acuerdo y votaban por unanimidad a una prórroga de los usuarios de la Asociación de amigos del huerto Puerta de Málaga, como pidió al principio su representante Santos Azerrad, y luego intervenía el que representaba a los que esperaban su bancal, José Arcas, que decía que el Ayuntamiento los quería echar a pelear, idea que apuntalaban los concejales de la oposición. Vamos, un despropósito.

Finalmente, cuando el revuelto parecía que se esclarecía, colgaba un tuit el PSOE diciendo que se aprobaba la moción del grupo socialista, a lo que IU contestaba con una directa:«lejos de ser del PSOE es una moción conjunta de IU-Málaga para la Gente y Málaga Ahora, que firman Remedios Ramos e Ysabel Torralbo». Es decir, que los proponentes acababan enfadados en Twitter pese a tener 'su moción' aprobada. Hay días que son de traca...

Los Gámez espera su PERI. Pomares no sabe, no contesta

Francisco Pomares. / SUR

Se hacía ayer esta sección eco de la situación surrealista en la que viven los vecinos del diseminado de los Gámez y los Pintados, en los Montes de Málaga, que subsisten gracias a la generosidad del río Guadalmedina, de donde tienen un pozo, que impulsan con motores hasta sus casas pagando un pastizal de electricidad, o con cubas en verano cuando llega el estío. La moción socialista, que defendía el concejal Sergio Brenes, no tenía vuelta de hoja. Pedían que cuanto antes se firmase un convenio con Emasa para poder darle agua de suministro a esta barriada y que pudiesen empezar a a vivir como en el siglo XXI. El representante de los vecinos Félix González, explicaba que en enero se trató una moción (naranja, como reivindicó Alejandro Carballo) para hacerles llegar agua, y entonces el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, les pidió reunir firmas para demandar que se hiciera el plan especial de los Gámez. En un mes, explicaba González, «las reunimos y se las llevamos; y en julio preguntamos por el plan especial y desde entonces...».

Y allí que contestaba el concejal de Medio Ambiente, José del Río, que hacía falta primero este trámite de urbanismo antes de firmar el convenio con Emasa porque era lo legal. YBrenes le exigía que se hiciese antes el convenio para sacar a estos vecinos del siglo pasado. Del Río se exaltaba y le espetaba que lo quería «enmierdar todo», palabras que más tarde retiró. Y al lado, justo al ladito de Del Río estaba el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, como si el asunto no fuera con él. Brenes le exigía que diera información, y Pomares hacía mutis por el foro. El típico no sabe, no contesta.

Se queda sola. Málaga Ahora no apoya a los belenistas

Fue incomprensible para todos, desde el PP hasta los partidos de izquierdas, que Málaga Ahora se quedara más sola que la una (por aquello de que hablan siempre de nosotras) en la moción que llevaba de urgencia la concejal de Fiestas, Teresa Porras, para que los belenes sean declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía, como paso previo para que después sean declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial de España y de esta forma promover su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Porras explicaba que la moción venía de la mano de la Asociación de Belenistas 'La Alcazaba', que durante todo el año se dedicaba a realizar piezas del belén y al tallaje de las mismas para exponer en diciembre en la Catedral o en el Archivo Municipal.

El alegato de la edil de Málaga Ahora Rosa Galindo era que se posicionaban en contra porque esto podría servir para que obtuviesen subvenciones sin concurrencia competitiva (es decir, sin un proceso de selección previo), que querían ser muy pulcros con esto al tiempo que querían separar los «temas religiosos de la institución». Lo cierto es que casi nadie lo entendió, como más tarde comentaban los ediles de otros partidos entre bambalinas.