La respuesta del Ayuntamiento a la denuncia de los trabajadores de Limasam: defiende que hay más efectivos y más medios

La limpieza sigue en el ojo del huracán en Málaga. Tras el manifiesto remitido este lunes del comité de empresa de Limasan, en el que ... cierran filas sobre los empleados y denuncian falta de medios, horas después el Ayuntamiento de Málaga emitía un comunicado en el que daba a conocer su respuesta sobre el texto:

- Apoyo a los trabajadores: desde la dirección de la empresa se apoya a la totalidad de los trabajadores de la empresa, estando las puertas abiertas de la gerencia para atenderlos. Si bien, dicha parte del comité mantiene una actitud contraria a las decisiones de la empresa, aunque eso vaya en contra de los intereses de los trabajadores.

- Más jornadas efectivas: Limasam recalca que las jornadas efectivas trabajadas en lo que llevamos de año han sido 6.785 jornadas más que en el 2024. Por tanto, hay más gente efectiva trabajando ahora que el año pasado.

- Se han incrementado los medios de barrido: la empresa ha ido incrementando el número de barredoras de acera, adquiriendo 3 unidades en 2023, 2 unidades en 2024 y otras 2 unidades que llegarán en este año 2025.

- No se ha reducido el desbroce de las calles: Desde antes de ser municipal existen 2 equipos de desbroce en el turno de mañana y ninguno en el turno de tarde (además de las máquinas desbrozadoras de las que dispone cada cuartelillo). Por lo que no ha habido variación en este servicio. Y el desbroce de los solares no es competencia de Limasam.

- El sistema de baldeo actual se mantiene desde 2018, no se ha cambiado recientemente: anteriormente existían 15 equipos de baldeo con sistema de baldeo con un conductor y 2 operarios. En 2018 (antes de pasar a ser municipal) se cambiaron 6 de estos equipos por 18 servicios de minihidros. Además, existen 5 equipos de baldeo con este sistema en turno de tarde, de los cuales 3 están en barriadas de Málaga y 2 en Mercados de Málaga. Y las 9 restantes mantienen el sistema anterior.

- Nuevas cubas para baldeo: se han incorporado a la flota 2 nuevas cubas este año 2025 y ya han sido licitadas 8 nuevas cubas que están a punto de ser adjudicadas y con entrega esperada para este año.

- En lo relativo a los cuartelillos, se incide en que el comunicado sólo menciona 2 de los 17 que hay en la actualidad y los datos reales es que estos dos cuartelillos han estado hoy al 100% uno de ellos y el otro casi al completo. En concreto, Limasam incide en que en el caso del cuartelillo de Miraflores, cuenta con 16 tareas de barrido con 16 operarios de limpieza, 1 brigada con 3 operarios y 1 red de baldeo con 1 operario, lo que suma 20 operarios que salen del cuartelillo de Miraflores. Además de otros centros de trabajo se incorporan 1 minivan con 1 operario y 1 mini hidro con un operario. Por lo tanto, cuenta con 22 operarios (20 salen del cuartelillo y 2 de otro centro de trabajo) y, a día de hoy, 4 de agosto, ha estado la totalidad de operarios en el cuartelillo. En lo relativo al cuartelillo de Eslava, cuenta con 18 tareas de barrido con 18 operarios de limpieza, 2 tareas de mercados con 4 operarios y 3 tareas de baldeo con picas con 3 operarios. Esto suma 25 operarios que salen del cuartelillo de Eslava. Además de otros centros de trabajo se incorporan 1 Minivan con 1 operario y 5 mini- hidro con 5 operarios. Por lo tanto, el cuartelillo de Eslava cuenta con 31 operarios (25 salen del cuartelillo y 6 de otro centro de trabajo), y a día de hoy, 4 de agosto, ha estado casi al completo, con 26 operarios en el cuartelillo.

- Bolsa: la convocatoria de dicho proceso de selección ha sido necesaria para la prestación del servicio de limpieza y recogida en Málaga dada cuenta que se han agotado las bolsas de temporales actualmente existentes. Y se lleva a cabo conforme a la legalidad vigente.

- Respecto a los procedimientos de compra de vehículos y otros materiales, hay que resaltar que Limasam, al ser empresa pública, se ha de regir por las normas de la contratación pública, dentro de unas prescripciones técnicas y una licitación pública a la que se puede presentar cualquier proveedor de la Unión Europea.

- El comité de empresa ha participado y ha sido informado de todas las reestructuraciones llevadas a cabo, todas ellas dirigidas para la mejor optimización de los recursos humanos de la empresa. Nadie ha sido relegado de sus funciones, sino que han sido ubicados en otros puestos. Las personas que han sustituido a los que han sido ubicados en nuevos puestos cuentan con la formación y experiencia adecuada para el puesto que desempeñan.

- Limasam tiene una finalidad de interés público y debe operar siempre con transparencia, imparcialidad y eficiencia.