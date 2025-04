Reconocimiento en el pleno al taxista que salvó a una joven de ser agredida: «Ojalá más gente no mirara para otro lado»

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 30 de abril 2025, 10:40 Comenta Compartir

Aunque parezcan pequeños, son grandes gestos que hacen ciudad. El Ayuntamiento de Málaga ha reconocido al taxista que salvó a una joven de 22 años en la calle Mármoles de ser asaltada por la espalda, y cuyo agresor le tapó los ojos y la boca el pasado 21 de marzo. El Ayuntamiento de Málaga aprobaba una moción institucional a petición de Vox para reconocer al taxista David Soria, que ha asistido a la sesión, «por su excepcional acción, valor y compromiso por la ciudad de Málaga», tal y como reza la moción aprobada por unanimidad y firmada por todos los grupos políticos, lo que indica que es de toda la Corporación.

«Entré en pánico, me empecé a defender y a gritarle que me dejara en paz. Mi miedo sobre todo era que apareciesen más hombres, que me metieran en un coche o que me dejaran inconsciente», que relató la joven de 22 años a este periódico, lo que se recoge en la iniciativa.

La concesión de mención honorífica especial se le entregará en el día del patrón de la Policía Local, tal y como explicó el alcalde de Málaga, Paco de la Torre. No obstante, los concejales aplaudieron la acción desde sus bancadas mientras David Soria, emocionado, asistía a la aprobación desde la primera fila de la sillería. «Ojalá más gente en estos casos no mirara para otro lado», explicaba a este periódico, mientras indicaba que se siente «muy orgulloso» de su acción, aunque es algo que prefiere que no vuelva a pasar. «Pero si volviera a pasar, lo volvería hacer, sin duda», como explicaba, dando cuenta de que mantiene el contacto con la familia de la chica, concretamente con su madre, y pregunta cómo va el caso, que aún sigue abierto, según dijo conocer.

En la iniciativa, también se indica que «en memoria del reconocimiento de esta mención honorífica por los hechos descritos, se le permita a David Soria la firma en el Libro de Honor de la ciudad de Málaga».