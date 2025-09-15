Reanudan el derribo de los últimos edificios en Callejones del Perchel en Málaga

Los edificios de pisos de alquiler de Callejones del Perchel desaparecen definitivamente para dar paso a un nuevo proyecto urbanístico impulsado por la promotora madrileña ... Dazia, que prevé la construcción de casi doscientas viviendas en venta. La empresa FT Demoliciones ha retomado este lunes los derribos de la parte que todavía no se había echado abajo, después de que Dazia lograra desalojar a las dos familias que todavía permanecían en el lugar con un contrato de renta antigua.

Así, el camino queda expedito para que pueda desarrollarse este nuevo proyecto residencial para el Centro de Málaga, el de mayor volumen de los ejecutados en los últimos años en pleno corazón de la ciudad.

Como informó SUR el pasado jueves, se trata de una actuación urbanística que, con diseño del estudio de arquitectura local HCP, prevé la construcción de unas doscientas viviendas en edificios de entre tres y cinco plantas de altura, repartidos en tres manzanas, dos situadas entre las calles Montalbán y Malpica, separadas por la calle Huerto de la Madera, que pasará a ser peatonal, y una tercera, de menor tamaño, entre las calles Arco, Malpica y Angosta del Carmen. Según se indica en la documentación del estudio que tramita la Gerencia de Urbanismo desde junio de 2022, las manzanas de mayor tamaño albergarán 104 y 67 viviendas, respectivamente, y la de menor tamaño, 22 pisos. En total serán 193 viviendas.

Ampliar Solar en el que se ejecutará el proyecto de casi doscientas viviendas. Salvador Salas

Todo parece ya dispuesto para que el proyecto pueda ejecutarse en los próximos años. A los derribos que se retoman, seguirá la aprobación definitiva de la ordenación del proyecto por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Según ha podido conocer SUR, los técnicos del planeamiento de la ciudad ya han dado por concluido el expediente del estudio urbanístico para estas parcelas, que está listo para recibir la aprobación definitiva del pleno del Ayuntamiento en las próximas semanas. Todo ello después de que la promotora haya subsanado los reparos planteados en los informes evacuados por otros organismos públicos.

Así, ha quedado contemplada la obligación reclamada por la delegación de la Consejería de Cultura de realizar un sondeo arqueológico previo en toda la zona demolida para determinar la existencia o no de restos de valor. Este sector se corresponde con el espacio del antiguo arrabal medieval de Atabannin, por lo que la Junta ha pedido la cautela de que se lleven a cabo prospecciones previas a la definición última del proyecto, que contempla un amplio sótano de al menos dos plantas entre las calles Montalbán y Malpica para albergar más de doscientos estacionamientos.

Asimismo, Urbanismo ha dado por buena la documentación presentada por Dazia para dar respuesta a los reparos puestos por la Consejería de Fomento en relación a la proximidad de ese futuro aparcamiento soterrado con los muros del túnel del metro que discurre bajo la calle Callejones del Perchel. Este departamento regional pidió que se hicieran estudios geotécnicos para asegurarse de que la excavación del parking no provocará daños en su infraestructura.

Por otra parte, también han recogido los condicionantes del área de Movilidad del Consistorio, que ha solicitado que las calles Malpica y Arco sean de lo que se denomina como 'plataforma única', es decir, con calzada y aceras a un mismo nivel; y que el tramo de calle Malpica entre las calles Arco y Angosta del Carmen quede como peatonal. El proyecto prevé la supresión de unas 30 plazas de aparcamiento en superficie para ampliar las zonas peatonales de este entorno.