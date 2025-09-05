Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reabre al tráfico la calle Victoria tras más de dos meses de obras

Emasa concluye la rehabilitación del colector que discurre bajo esta vía y que comenzó el pasado 25 de junio

SUR

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:30

La calle Victoria ha reabierto este viernes al tráfico rodado tras la finalización de las obras de rehabilitación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento ... de Málaga, a través de Emasa, del colector histórico Carretería que discurre por el tramo comprendido entre la plaza de la Victoria y la plaza de la Merced. Unas obras que comenzaron el 25 de junio, una vez finalizado el curso escolar para evitar las molestias que generarían en los centros educativos de la zona.

