Reabre al tráfico la calle Victoria tras más de dos meses de obras

La calle Victoria ha reabierto este viernes al tráfico rodado tras la finalización de las obras de rehabilitación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento ... de Málaga, a través de Emasa, del colector histórico Carretería que discurre por el tramo comprendido entre la plaza de la Victoria y la plaza de la Merced. Unas obras que comenzaron el 25 de junio, una vez finalizado el curso escolar para evitar las molestias que generarían en los centros educativos de la zona.

La primera fase de la rehabilitación del colector fue adjudicada a la unión temporal de empresas formada por Apimosa y Actua Infraestructuras por un importe de 1.787.221,24 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. A esta partida hay que sumar las consignadas para los contratos de dirección de obra (Rafael Pozo García Barquero-Yamur por 48.714,6 euros), coordinación de seguridad y salud (ANP por 16.994,2 euros) y el citado de control arqueológico de movimiento de tierras (Grupo Arathea por 42.204,8 euros). De esta forma, la cuantía final asciende a 1.895.134,85 euros (IVA incluido). Esta actuación está incluida en el plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

Una vez culminados los trabajos en este primer tramo se procederá a continuar con el resto, contemplándose posibles afectaciones a la movilidad. Según el calendario previsto, los trabajos continuarán en el eje Victoria-Ramón Franquelo-Tejón y Rodríguez, con una duración estimada de dos meses. En este caso, está previso desde este jueves la ocupación temporal de un tramo de 14 metros de longitud del carril de circulación sentido norte en la calle Victoria, a la altura del número 6, aunque se mantendrá en todo momento la circulación en ambos sentidos.

Además, a partir de la semana que viene se ocupará la vía pública en la calle Ramón Franquelo (peatonal) a la altura del número 7, y la reserva de estacionamiento de motos en Tejón y Rodríguez. El proyecto en su conjunto contempla trabajos estructurales en más de 1,8 kilómetros de galería abovedada, con intervenciones diferenciadas en tres sectores: plaza de la Victoria-plaza de la Merced, plaza de la Merced-Hoyo de Esparteros y Hoyo de Esparteros-calle Prim. Las obras se desarrollarán por tramos, desde arquetones de acceso existentes o de nueva ejecución, para garantizar condiciones seguras de trabajo.

El colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII, recoge las aguas residuales del Centro Histórico y su trazado discurre bajo las calles Victoria, plaza María Guerrero, plaza de la Merced, calle Álamos, calle Carretería, pasillo de Santa Isabel, Pasillo de Atocha, Alameda Principal y avenida del Comandante Benítez hasta desembocar en el puerto.