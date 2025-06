PSOE y VOX celebran que no haya 'minipisos' en el plan de VPO del alcalde y Con Málaga mantiene que es «un parche»

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga han reaccionado de distinta forma al plan anunciado este jueves por el alcalde, Francisco ... de la Torre, para construir unas 1.700 de VPO de alquiler temporal en un total de 24 suelos dotacionales que se van a ceder a promotores privados para que construyan y exploten estas viviendas, facilitadas por un decreto de la Junta.

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, se ha congratulado de que De la Torre haya señalado una superficie mínima de 45 metros cuadrados útiles para los pisos que sean de un dormitorio, pese a que hasta ahora había apuntado la posibilidad de que llegaran a ser desde 35 metros cuadrados, por lo que habían sido bautizados como 'minipisos'. Para Pérez, este «cambio de rumbo» supone «una victoria política y social de la presión ciudadana y política», con el PSOE como líder de la oposición a la cabeza. «Está bien que Paco de la Torre comprenda que en 35 metros cuadrados no se puede crear un hogar», ha remarcado Pérez.

«No hay estrategia de vivienda, solo improvisaciones. Como ocurrió con la moratoria turística, ahora pasa con los 'minipisos'. Siempre llegan tarde, siempre rectifican porque no les queda más remedio», ha señalado el portavoz socialista.

En un sentido parecido, el portavoz de VOX, Antonio Alcázar, se ha alegrado de que «tal y como se le solicitó en el pleno recientemente, el número de metros por vivienda haya pasado de 35 metros, como anunció el propio alcalde con anterioridad, a 45 metros». No obstante, ha mostrado su preocupación por la posible demora en las licencias de obra para estas VPO ante el «grave colapso» de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Por ello, ha propuesto que se tramiten por parte de la oficina aceleradora de proyectos.

Por su parte, la portavoz de Con Málaga (IU, Podemos y otras formaciones de izquierda), Toni Morillas, mantiene que se trata de un plan de 'minipisos' de VPO que no considera como una solución y que califica como «un parche insuficiente». «Málaga tiene la necesidad urgente de promover vivienda pública digna, asequible y adecuada, que garantice el derecho a un hogar estable para la gente joven, las familias trabajadoras y todas las personas que hoy no encuentran respuesta en las políticas de vivienda del equipo de gobierno del PP», ha declarado Morillas, quien ha vuelto a reclamar que los suelos de Buenavista que iban a acoger la fallida Expo de 2027 se destinen íntegramente a VPO en alquiler y no a un parque empresarial como ha proyectado De la Torre.