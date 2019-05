Promotores vuelven a exigir a Limasa que abandone La Térmica para hacer obras Instalaciones de Limasa en la zona de La Térmica. / Ñito Salas La empresa de limpieza está en precario en unas instalaciones que deben demolerse para dar paso a un proyecto de trescientas viviendas JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 31 mayo 2019, 01:30

Por segunda vez, los promotores del sector bautizado como El Pato II, al oeste de los suelos de La Térmica, han solicitado a la empresa de limpieza Limasa que desaloje las instalaciones que todavía ocupa en esta zona de la ciudad para poder avanzar en los trabajos de reurbanización, que ya han comenzado, para dar paso a una operación urbanística en la que se prevé la construcción de 312 viviendas distribuidas en dos conjuntos edificatorios que alcanzarán diferentes alturas.

Ya el pasado mes de febrero, las empresas que están detrás de esta operación urbanística reclamaron a Limasa que entregara las edificaciones que todavía ocupa en este lugar de la ciudad para que pudiera proceder a su demolición. Según aclararon desde la promotora, la empresa de limpieza hace uso de ellas en precario, porque ya están registradas a nombre de los impulsores de esta nueva transformación urbana. Entonces, le dieron como plazo máximo para dejar la zona el pasado 10 de abril, una fecha que Limasa no ha cumplido, por lo que le han vuelto a remitir un escrito en el que le dan un ultimátum para que se marche antes del próximo 2 de julio, momento en el que la constructora Verosa –contratada por la junta de compensación del sector, asesorada por el abogado Manuel Jiménez, de Ius Urbis– tiene previsto acometer el derribo de lo que todavía ocupan los vehículos de limpieza.

En el caso de llegue esa fecha y Limasa no se haya marchado, las promotoras emprenderán acciones judiciales contra la empresa mixta de limpieza, y le reclamarán los daños y perjuicios correspondientes.

Desde el equipo de gobierno municipal, la concejala en funciones responsable de Limasa, Teresa Porras, aclaró que no será necesario llegar a esa situación porque Limasa «tiene previsto dejarlo todo vacío el próximo 30 de junio». «Habrá un guarda de seguridad durante el día 1 de junio hasta que lleguen los operarios de la demolición el día 2», puntualizó la edil, quien argumentó que si no se han dejado ya estas instalaciones es «para evitar la entrada de 'okupas'». «Nos iremos en cuanto podamos, pero ya hemos tenido problemas con 'okupas' y no queremos que se repitan», remarcó.

En estas hasta ahora instalaciones del Ayuntamiento también se encuentran los servicios operativos del distrito de Carretera de Cádiz y una asociación de vecinos que, según aclaró el concejal en funciones responsable de esta zona de la ciudad, Luis Verde, también abandonarán el lugar cuando sea necesario entregarlo a la promotora para las obras de demolición y reurbanización.

Las instalaciones de la empresa de limpieza en La Térmica ya únicamente sirven como aparcamiento de los tractores que trabajan en las playas y de otros vehículos de limpieza de la zona de Carretera de Cádiz, para los que está previsto un suelo alternativo en la calle Hermanas Bronte, en el polígono Guadalhorce. La parcela que hasta ahora ha ocupado la empresa Limasa ha pasado a ser de titularidad municipal, al estar localizada sobre un futuro viario público que supondrá la prolongación de la avenida de Imperio Argentina y un terreno destinado a equipamiento público.