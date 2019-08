El presunto agresor 'mochilero' se alojaba en un comedor social de El Palo: «Aquí se portaba de maravilla» Exterior del comedor social en el que se alojó el detenido. / F. T. La ficha que el hombre se hizo al alojarse fue esencial para que la Policía Nacional pudiera localizarlo FERNANDO TORRES Martes, 6 agosto 2019, 12:14

Llegaron «como amigos». Un total de diez 'mochileros' que estaban de paso por Málaga pidieron cama, techo y almuerzo en uno de los comedores sociales más conocidos de El Palo. Tanto el presunto agresor como la víctima pasaron varias noches allí «sin ningún problema», recuerda el director del establecimiento en declaraciones a SUR. El detenido, un hombre venezolano de 34 años, no tuvo ninguna conducta sospechosa ni que hiciera pensar al responsable que su viaje fuese a acabar en el calabozo: «Aquí se portaba de maravilla, no hizo nada que no debiera, tanto con las duchas como con la higiene y la limpieza, todo en orden».

Desde la noche en la que la mujer denunció que el hombre, al que había conocido días atrás, le agredió mientras dormía, éste «nunca regresó» al albergue. Cuando la Policía Nacional se personó en el establecimiento, algunos trabajadores ya habían escuchado rumores sobre lo ocurrido, de ahí que no les extrañase la ausencia. «Eran un grupo de diez personas», añade el responsable.

Pese a que los agentes no le encontraron allí, sí consiguieron un elemento muy valioso y esencial en su búsqueda: la ficha de ingreso en el albergue que exigen de forma obligatoria a todos los huéspedes. «A todos los que nos solicitan este tipo de ayuda les pedimos sus datos, el documento nacional de identidad y el motivo por el que demandan ayuda». El director explica que por la «realidad social» con la que trabajan, «no siempre acude trigo limpio». «Tenemos que contar con esta información para poder colaborar siempre con la Policía Nacional y la Policía Local por si pasa algo».

En el albergue, lo último que se sabe sobre la víctima es que ha regresado a su país. La situación del detenido es distinta. Además de ser acusado de un delito contra la libertad sexual, los agentes se percataron de que su entrada en España se produjo de forma irregular, por lo que también ha sido denunciado por incumplir la ley de Extranjería.

Los hechos, como informó ayer la Policía Nacional en un comunicado, se produjeron el 22 de julio, cuando la presunta víctima denunció que el ahora detenido había abusado sexualmente de ella mientras dormían en la playa de Los Baños de El Carmen. Los agentes iniciaron un operativo de búsqueda que duró menos de 24 horas gracias al cual dieron con el presunto agresor.