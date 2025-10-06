La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

No por esperadas, las obras de reforma del paseo marítimo de Pedregalejo han llenado de ilusión a los empresarios de la zona. Apenas horas antes ... de que arranquen los trabajos, que deben empezar este lunes, los hosteleros y vecinos han mostrado su preocupación por cuanto supone una obra que va a durar unos diez meses y que va a alterar el día a día de todo el barrio.

Aunque de forma generalizada entienden que estos trabajos van a mejorar y modernizar el paseo, no esconden su temor a los problemas a los que se van a tener que enfrentar a partir de ahora, desde las molestias propias de una obra integral hasta la necesidad de retirar las terrazas o el presumible descenso de clientes. «El gran temor es que no sabemos cómo nos va a afectar», resumen.

El Ayuntamiento de Málaga ha establecido dos etapas y diferentes tramos para evitar, en la medida de lo posible, la afección en el paseo. El primero de ellos, según confirman los propios empresarios tras reunirse con el jefe de obra, será el más próximo a los astilleros Nereo, zona en la que empezará el acopio de materiales. «Nos han dicho que podremos seguir abiertos, pero quién va a querer venir aquí con todo esto levantado», se pregunta Daniel Espinosa, del chiringuito Maricuchi.

Este mismo hostelero confiesa que aún les quedan muchas dudas sobre las obras. Entre ellas qué va a pasar con los trabajadores, si podrán acogerse a un ERTE o si el Consistorio va a darles algún tipo de ayudas para afrontar este periodo de baja afluencia. «Tendremos que desmontar las terrazas y eso será un perjuicio muy grande para muchos hosteleros», añade.

Ampliar Las terrazas deberán ser desmontadas durante el tiempo que duren las obras. Salvador Salas

Algo más positivo se muestra Pedro Trillo, de Frida Pahlo. «Tenemos incertidumbre, pero estamos contentos porque nos han prometido que el contacto con los responsables de la obra va a ser continuo y que nos van a ayudar a resolver cualquier duda o problema que tengamos».

Este hostelero, que previsiblemente no se verá afectado por los trabajos hasta principios del año que viene, apunta que una de las principales preocupaciones es qué va a pasar con las futuras estructuras fijas que podrán montar los negocios en las terrazas. Las actuales las tendrán que retirar conforme se ejecuten los trabajos -ya que la obra llegará hasta la misma puerta de los locales- y el Ayuntamiento ya les ha dicho que las nuevas deberán seguir una estética unificada. «Necesitamos que se nos aclare lo antes posible porque una estructura de este tipo no se fabrica y se instala de un día para otro», advierte.

Otro de los temas que causan preocupación es la afluencia de clientes durante el periodo que durarán las obras. Para garantizar que los negocios puedan seguir funcionando, la contrata garantizará el acceso mediante pasillos y pasarelas, pero para los empresarios no es suficiente. «Le hemos pedido al Ayuntamiento que haga una campaña de abierto por obras para que la gente lo sepa». Igualmente se plantean poner en marcha un perfil en redes para dar información en tiempo real. «Lo que de verdad esperamos es que no se eternicen como ocurrió en Carretería», añade Trillo. Por lo que pudiera pasar, al menos les han dicho que si no estuvieran terminadas antes del próximo verano se pararían para garantizarles el trabajo en temporada alta.

Falta de información

Pepe Villamagna, propietario de Las Acacias, se queja, por su parte, de la falta de información oficial. Aunque reconoce que se han reunido varias veces con los técnicos y el Ayuntamiento, se queja de que no les ha llegado nada por escrito «y las palabras, palabras son». Entre otros, se muestra preocupado por no saber cuándo tendrá que desmontar la terraza ni si podrá volver a colocarla cuando terminen los trabajos. En este sentido, apunta que él tiene acuerdos con navieras y agencias de viaje a las que no sabe si podrá atender. «¿Quién va a querer venir aquí con todo lleno de polvo y el ruido de las máquinas?», se pregunta.

En las reuniones previas también ha participado la asociación de hosteleros de Málaga (Mahos). Su presidente, Javier Frutos, apunta que su principal preocupación es que los trabajos afecten lo menos posible a los hosteleros. «Es verdad que las obras son un fastidio, pero espero que sea beneficioso», resume. «Los empresarios van a hacer un sacrificio y vamos a velar para que Pedregalejo mantenga su identidad».