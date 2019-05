Porras: «Villas del Arenal ha sido una maniobra política para crear alarma social» La edil Teresa Porras. / SUR La concejala, para la que el juez ha archivado la causa judicial, arremete contra los portavoces de la oposición y los califica de «malas personas» JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 22 mayo 2019, 00:22

La concejala de Cruz del Humilladero respira tranquila después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 emitiera el pasado lunes un auto en el que archiva provisionalmente la investigación abierta sobre ella respecto a la comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación a la gestión de los expedientes de infracción urbanística que se abrieron para la urbanización de Villas del Arenal, junto a Intelhorce, en 2013. En declaraciones a este periódico, Porras destacó que el conocido como 'caso Villas del Arenal', por el que todavía se mantienen como investigados el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, «ha sido una maniobra política de PSOE, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente para crear una alarma social innecesaria en la ciudad, y destinada a quitar de en medio a Paco de la Torre».

Porras definió a los portavoces de los grupos de la oposición que llevaron este asunto ante la Fiscalía, es decir, el socialista Daniel Pérez; el de Ciudadanos, Juan Cassá; y el de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y a la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, personada en el caso, como «malas personas» porque lo hicieron «a sabiendas de que todo era mentira»; y se mostró convencida de que el juez también va a acordar el sobreseimiento provisional de la investigación para Francisco Pomares y José Cardador. «El caso se va a archivar también para ellos en cuanto llegue un informe policial que falta», apuntó Porras en relación al pronunciamiento de la Udyco sobre la supuesta falsificación del nombre de uno de los vecinos expedientados que, según informes municipales aportados por la defensa de Porras y Pomares, el abogado José Carlos Aguilera, fue un error por no actualizarse el propietario de la vivienda tras su venta.

«El caso también se va a archivar para Pomares y Cardador, el auto del juez ha sido muy claro»

«En el auto, el juez ya ha sido muy claro», remarcó la concejala y, en ese sentido, mencionó el final del escrito del juez en el que señala que los retrasos y el colapso del departamento de Urbanismo que tramita los expedientes de infracción «estaba extramuros de los hechos que se investigan en esta causa». «Esto no es que se haya dicho a los funcionarios que cometieran prevaricación y dejaran caducar los expedientes, es que el departamento estaba haciendo mal el trabajo y por eso se puso otro equipo al frente», aseguró Porras, quien agradeció el apoyo recibido en los últimos meses por el alcalde, Francisco de la Torre, y vecinos «que no han dudado sobre mí». «¿Quién me paga ahora el abogado y el sufrimiento que me han hecho pasar?», añadió la edil, quien comentó que, una vez que pasen las elecciones municipales de este domingo, valorará la posibilidad de demandar a quienes llevaron el asunto de Villas del Arenal ante el Ministerio Fiscal.

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, confirmó que van a recurrir el auto judicial por el que se archiva la investigación respecto a esta concejala.Por su parte, Porras recordó que es la tercera vez que sale indemne de un procedimiento judicial en su contra tras dos anteriores en relación con la gestión de contratos menores del Ayuntamiento y la revista 'Tu barrio'. «Esto me pasa cada cuatro años, justo cuando hay elecciones», abundó.