Porras, Pomares y Cardador ponen un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno que se aprueba la exigencia de su dimisión Un momento del pleno del pasado 11 de marzo. / Ñito Salas La demanda alude a la protección de derechos fundamentales de la persona, entre ellos el derecho al honor, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 2 abril 2019, 14:05

La Secretaría General del Ayuntamiento ha dado conocimiento a los grupos de la oposición del recurso contencioso-administrativo que han interpuesto los ediles populares Teresa Porras y Francisco Pomares así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, en contra del acuerdo adoptado y aprobado en el pleno del pasado 11 de marzo por el cual se exigía la dimisión de los tres antes mencionados. La demanda se sustenta en la protección de los derechos fundamentales de la persona, entre ellos el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución); no sólo acceso de todos los españoles a la función y cargos públicos en condiciones de igualdad, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas (artículo 23.2 de la Constitución) y que todas las personas tienen derecho a la defensa (artículo 24 de la Constitución).

Así mismo, en el escrito se alude también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad así como que el Tribunal Constitucional viene proclamando el derecho del imputado (ahora investigado) «a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo, y en el que se incluye «que no se apliquen las consecuencias o efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo».

En el se abordó la moción que presentaban los grupos socialista, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente, y a la que se sumaron los votos de Ciudadanos y el edil no adscrito Juanjo Espinosa lo que propició que la petición de dimisión de los dos concejales y el gerente de Urbanismo saliese adelante. No obstante, y como ha hecho saber en multitud de ocasiones la Secretaría General lo aprobado en el pleno, si no es competencia del mismo, sólo tiene la consideración de posicionamiento político, según el último informe que se mandó desde este organismo a los grupos políticos.