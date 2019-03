La plataforma contra la torre del Puerto prevé decenas de alegaciones al proyecto Representantes del colectivo Defendamos Nuestro Horizonte. / MIGUE FERNÁNDEZ Expertos en diversos campos científicos y grupos políticos presentarán una batería de argumentos para rechazar el proyecto IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 29 marzo 2019, 14:23

El colectivo Defendamos Nuestro Horizonte está en la recta final de la recogida de alegaciones contra el proyecto de la torre del Puerto. El plazo se cerrará el próximo 8 de abril y los portavoces de la plataforma prevén que sean decenas los escritos de rechazo que se presentarán ante la Gerencia de Urbanismo, y que se harán públicas en los próximos días. De entrada, esta mañana representantes de la entidad, entre los que se encontraban los profesores universitarios Matías Mérida y Rafael Esteve, así como dirigentes de IU-Málaga para la Gente, Málaga Ahora, Podemos y Equo han presentado algunos de sus argumentos y estrategias, bajo la premisa de que el Dique de Levante no es el sitio adecuado para un edificio en altura como ese. Además, se ha preparado un modelo de alegación básica para aquellos ciudadanos que quieran expresar su disconformidad con la iniciativa propuesta.

Varios especialistas han hecho alegaciones específicas de aspectos como el paisaje, la viabilidad económica del proyecto, la problemática técnica en su construcción, la privatización de un lugar publico y la tramitación urbanística que, a su juicio, no es adecuada y se salta normativas europeas y españolas. Esteve se ha encargado de analizar el documento de viabilidad económica, que valoró como un «documento inconsistente», en el que el alto coste de las soluciones técnicas ponen en duda su rentabilidad, y sin garantías financieras. «Es un proyecto inmobiliario al que se le quiere meter dentro un hotel, la explotación será ruinosa», aseguró, y por ello, concluyó: «El negocio no es el hotel sino el casino y las zonas comerciales y de ocio». El 55% de los ingresos provendrán de la explotación de estos locales, por lo que reiteró que no es un hotel sino un negocio inmobiliario y comercial. «La instalación hotelera de por sí no es rentable, es la excusa». En cambio, puso de relieve que a pesar de ser un hotel de lujo y de ocupar un lugar emblemático, la tasa de actividad que el Puerto le pretende cobrar es baja, del 4%.

Un «Algarrobico» en Málaga

Para Esteve, «los problemas burocráticos que se prevén nos pueden llevar a un Algarrobico», dijo, en un símil con el polémico hotel de Almería. «Es un proyecto innecesario, que produce problemas de movilidad urbana en la zona, con mucho tráfico de camiones durante las obras, un colapso circulatorio y lucro cesante para los negocios en su entorno».

Desde Equo,la coportavoz en Andalucía, Carmen Molina, añadió las cuestiones ambientales, con temporales de levante que tendrán gran impacto en el edificio, y un exceso de urbanismo que propicia una subida del nivel del mar en la Costa del Sol superior a otros sitios, además de escasez de agua. Eduardo Zorrilla, portavoz de IU-Málaga para la Gente en el Ayuntamiento, afirmó que están trabajando en una alegación propia, y reclamó a todos los partidos que incluyan en su programa si están a favor o en contra.

Ysabel Torralbo, portavoz municipal de Málaga Ahora, lo valoró como una operación inmobiliaria «peligrosa» para la ciudad y el futuro del Puerto: «Se nos está robando el derecho a la ciudad con la privatización del espacio. Si acaba siendo un Algarrobico será una puñalada a la ciudad». Por parte de Podemos, Nicolás Sguiglia, miembros de la dirección local, coincidió en que es una operación especulativa y no productiva, y también pidió que el conjunto de fuerzas se posicione, en especial el PSOE.