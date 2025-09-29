El plan para abrir Gibralfaro a Málaga cumple diez años sin ninguna de sus obras en marcha

Este mes de septiembre se cumplen diez años desde que el pleno del Ayuntamiento de Málaga diera luz verde definitiva a uno de sus proyectos ' ... verdes' más ambiciosos. Se trata del plan para abrir el monte Gibralfaro a la ciudad y facilitar que los ciudadanos puedan hacer uso y disfrutar de este pulmón enclavado en plena trama urbana. Sin embargo, una década después, ninguna de las actuaciones contenidas en esta operación se ha puesto todavía en marcha, pese a que han sido varios los trámites y los anuncios realizados en los últimos años por el equipo de gobierno municipal respecto a esta operación.

El último fue el pasado mes de junio, cuando el Consistorio informó de un ajuste presupuestario en la Gerencia Municipal de Urbanismo para consignar un millón de euros con el objetivo de impulsar la contratación de las obras de la primera fase del plan. Sin embargo, por el momento no se ha activado licitación alguna para la realización de estos trabajos.

Urbanismo acumula partidas económicas consignadas para poner en marcha los diferentes proyectos contenidos en el Plan Especial de Gibralfaro desde el año 2017, pero todavía no se han gastado. El plan de contratación del Ayuntamiento aprobado para este año prevé que se activen tres de esos proyectos, uno por parte del área de Sostenibilidad Medioambiental y dos por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Ampliar Trasera de los edificios junto a la calle Victoria. Ñito Salas

En el caso del departamento medioambiental, se trata de una actuación valorada en 2,2 millones de euros para poner en valor la riqueza botánica del monte. Esta intervención, financiada en su mayor parte con fondos europeos y que también cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga, se bautizó como 'Econecta Gibralfaro' porque inicialmente era más amplia, ya que incluía la construcción de un falso túnel sobre la calle Ferrándiz para comunicar Gibralfaro con el monte Victoria. Sin embargo, esa obra se quedó sin la ayuda estatal que había pedido el Ayuntamiento, por lo que el equipo de gobierno optó por aparcarla y acometer solo la parte de reforestación y mejora ambiental y de la fauna, para la que hace un año se encargó la redacción del proyecto.

En cuanto a Urbanismo, los dos proyectos contemplados en su plan de contratación suman casi cuatro millones de euros y se centran en actuaciones para adaptar los espacios en los que el monte se encuentra con la zona urbana de su entorno. Uno de ellos, con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses una vez que se contratado, se llevará a cabo en la ladera sur del monte con el objetivo de reforzar la consistencia del terreno, de forma que se eviten desprendimientos por el desgaste de la zona o las lluvias. Asimismo, contempla la construcción de un sendero peatonal para conectar el paseo de La Coracha con el camino de Gibralfaro.

Una de las actuaciones habilitará jardines y senderos en la zona trasera de los edificios de la calle Victoria

El otro proyecto, cuantificado en 2,4 millones y con un plazo de ejecución de un año, consiste en conectar la zona de Mundo Nuevo y Pinosol por las traseras de los edificios de la calle Victoria. Esta operación prevé la urbanización de las calles Agua y Picacho, e incluye pasarelas y paso de vaguadas, trabajos de integración de la actividad arqueológica en la zona, la creación de una zona infantil y la realización de un jardín rawda, a modo de recreación de un jardín funerario árabe.

Cabe recordar que en esta ladera hay constatados enterramientos árabes, aunque no están excavados. Sería una de las lindes del cementerio musulmán de Yabal Faruh, que llegaría hasta las inmediaciones de El Ejido. Estos activos culturales conectarían con las dos mezquitas funerarias situadas en los bajos del edificio del número 22 de la calle Agua.

En este enclave, está prevista la actuación denominada 'Bypass Gibralfaro' para generar un sendero y zonas de estancia, que inicialmente iba a contar con una subvención de 800.000 euros por parte de la Consejería de Fomento. Sin embargo, el equipo de gobierno ha optado finalmente por incluir esta parte dentro de las actuaciones que van a recibir ayuda de la Unión Europea dentro del programa comunitario Edil.

Por último, una cuarta fase de los proyectos contenidos en el plan se destinará a obras para mejorar el saneamiento del monte e implantar una red de riego, de electricidad y fuentes con agua potable, todo ello valorado en unos 2,1 millones de euros. En total, las actuaciones para hacer realidad este gran proyecto verde suman unos ocho millones de euros que, una década después, siguen sin activarse.