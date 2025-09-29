Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El monte Gibralfaro constituye un pulmón verde enclavado junto al Centro de Málaga. Ñito Salas

El plan para abrir Gibralfaro a Málaga cumple diez años sin ninguna de sus obras en marcha

La Gerencia de Urbanismo acumula partidas sin gastar desde 2017 para los proyectos que facilitarán el acceso de los vecinos al monte

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:10

Este mes de septiembre se cumplen diez años desde que el pleno del Ayuntamiento de Málaga diera luz verde definitiva a uno de sus proyectos ' ... verdes' más ambiciosos. Se trata del plan para abrir el monte Gibralfaro a la ciudad y facilitar que los ciudadanos puedan hacer uso y disfrutar de este pulmón enclavado en plena trama urbana. Sin embargo, una década después, ninguna de las actuaciones contenidas en esta operación se ha puesto todavía en marcha, pese a que han sido varios los trámites y los anuncios realizados en los últimos años por el equipo de gobierno municipal respecto a esta operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  9. 9 «La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El plan para abrir Gibralfaro a Málaga cumple diez años sin ninguna de sus obras en marcha

El plan para abrir Gibralfaro a Málaga cumple diez años sin ninguna de sus obras en marcha