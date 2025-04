Pérez de Siles: «La patada en la puerta y el exprópiese, los gritos de Ione Belarra y Toni Morillas»

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, no quería dejar de contestar a la oposición, que anteayer calentaba con tambores ... de guerra previos a la manifestación de la vivienda de este sábado 5 de abril. La popular no dudó en decir que queda más que acreditado que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue la que dio el pistoletazo de salida de la movilización el pasado fin de semana, y la capitalizó, y que esta semana no ha parado de instrumentalizarla la izquierda. «Entre los líderes de la manifestación, uno de los líderes de la Casa Invisible, un edificio okupado; Ione Belarra viene a Málaga y dice que la patada en la puerta es fantástica, y ya vimos en el salón de plenos, el exprópiese, de Toni Morillas, a calzón quitado», puntualizó.

«La patada en la puerta y exprópiese, los gritos de Belarra y Morillas», que subrayaba indignada Pérez de Siles, indicando que conculcan un derecho fundamental consagrado desde el principio de la democracia como es la propiedad privada, «como han hecho los regímenes populistas, totalitarios y comunistas de Cuba y Venezuela, que son los que nos quieren implantar en España».

Pérez de Siles indicaba que la propiedad privada es un derecho desde los romanos, pero que ahora unos cuantos querían que se perdiera. «Además, volvemos una vez más a la evidencia, la hipocresía de muchos líderes de la izquierda, que se pondrán detrás de las pancartas de toda España, y sólo hace falta rascar un poquito para ver que tienen un chalezazo en Galapagar y son multipropietarios», subrayaba.

Puso el foco en que, además, en esta ocasión, queda claro que hay 40 manifestaciones por la vivienda en ciudades de toda España, «lo que deja claro que no es un problema municipal, como quiere hacer creer la oposición de izquierdas, es un problema nacional. Cuando el PSOE y Podemos llegaron al Gobierno era el problema número 13 entre las inquietudes de los españoles, y ellos lo han convertido en algo estructural y ahora los ciudadanos lo consideran el primer problema del país». En su discurso, la popular echaba mano de una pregunta que ha hecho en otras ocasiones: «Por cierto, ¿dónde están las 240.000 viviendas que prometió el PSOE en la última campaña? En ningún lado, no existen», explicaba, al tiempo que decía que la inversión que hace el Gobierno en Málaga, en suelos municipales, no es dinero del Estado, sino que son fondos europeos Next Generation, «que es dinero de Europa, que no es lo mismo, hay que ser honestos», que le decía al portavoz socialista, Dani Pérez, sin mencionarlo.

Echó mano de datos, e indicó que lo peor de todo no es eso, sino que en 2023 se dejaron de ejecutar 2.000 millones de euros y en 2024, 2.500, del Ministerio de Vivienda. «A esto no hay derecho», afirmaba explicando que la incoherencia del Gobierno de España es absoluta. «En total, de los fondos Next Generation no han ejecutado un 12%, es que es un despropósito detrás de otro», añadió.

Contestación a Con Málaga. Morillas sí que miente, hemos construido 5.339 VPO

Al equipo de gobierno del PP, en general, le ha sentado francamente mal que la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, dijese que falseaban los datos de las VPO. Explicaban que en los conceptos, Morillas mezclaba las promociones de vivienda social en alquiler con las construidas. «El problema es que no ha sido ni capaz de mirar bien los papeles que le hemos mandado», subrayaron, indicando que desde el año 2000, en el que empezó a gobernar el alcalde Paco de la Torre, han proyectado 5.339 viviendas, lo que ha supuesto una inversión de «560 millones de euros; nuestra hoja de ruta demuestra lo que decimos», puntualizó

La popular exigió que el Gobierno ponga en marcha un plan nacional de vivienda de una vez por todas, y subrayó: «Es un asunto que nos preocupa y nos ocupa». De los 40 años de la Junta socialista, la líder popular también recordó que «sólo fueron capaces de construir 80 pisos en total».

En la actualidad, Pérez de Siles indicó que el equipo de gobierno del PP promueve, en distintas etapas de su construcción, 3.200 VPO en las parcelas Universidad, Cortijo Merino y Sánchez Blanca, a los que ahora sumarán 1.000 viviendas de Soliva oeste, en un plan municipal de 8.900 viviendas protegidas y de renta libre, al que suman un millar con las últimas mencionadas.

Consejo social de la ciudad. Plan de acción exterior de Málaga, y de Transparencia

El II Plan de Acción Exterior de la Ciudad de Málaga 2025-2027, que tiene como objetivo promover la proyección internacional de Málaga así como el fomento de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y la realización de acciones municipales para la convivencia, inclusión y diversidad cultural, fue uno de los temas en los que se profundizó ayer tarde en la celebración del Consejo Social de la Ciudad, el mayor foro municipal de participación ciudadana. Este plan ya se ha puesto en conocimiento de la opinión pública a través del portal de participación ciudadana, por lo que se expuso al Consejo Social antes de dar paso a su aprobación definitiva. También se dio cuenta del II Plan de Gobierno Abierto para el periodo 2024-2027.