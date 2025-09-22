Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elisa Pérez de Siles junto a Dani Pérez, Antonio Alcázar y NIco Sguiglia, en un pasado pleno. Ñito Salas
La Casona del Parque

Pérez de Siles, a Dani Pérez: «Es más mayor que el alcalde siendo más joven; ya quisiera su fuerza»

Critica con dureza el comentario sobre la edad que hizo el socialista a De la Torre, y afirma que «el edadismo es feo, añejo y está demodé». De la oposición subraya que le tienen miedo al alcalde porque «llevan perdiendo muchas legislaturas»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

La portavoz popular Elisa Pérez de Siles, que siempre está atenta a las cuestiones que afectan a su jefe, al alcalde de Málaga, Paco de ... la Torre, y que sale al ruedo en los plenos para hacerle los quites con la oposición, no podía dejar de pasar la oportunidad para contestarle a los portavoces del PSOE, Dani Pérez; de Vox, Antonio Alcázar; y de Con Málaga, Nico Sguiglia. Curiosamente, todos ellos hombres, frente a la única mujer que ostenta el liderazgo de una portavocía en el Ayuntamiento de Málaga.

