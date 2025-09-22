Pérez de Siles, a Dani Pérez: «Es más mayor que el alcalde siendo más joven; ya quisiera su fuerza»

La portavoz popular Elisa Pérez de Siles, que siempre está atenta a las cuestiones que afectan a su jefe, al alcalde de Málaga, Paco de ... la Torre, y que sale al ruedo en los plenos para hacerle los quites con la oposición, no podía dejar de pasar la oportunidad para contestarle a los portavoces del PSOE, Dani Pérez; de Vox, Antonio Alcázar; y de Con Málaga, Nico Sguiglia. Curiosamente, todos ellos hombres, frente a la única mujer que ostenta el liderazgo de una portavocía en el Ayuntamiento de Málaga.

La oposición reaccionaba la semana pasada ante las declaraciones del alcalde de Málaga en el Foro SUR: «Si me animo a seguir, esta vez será más difícil que esté los cuatro años». Los portavoces del PSOE y Vox, Dani Pérez y Antonio Alcázar, afirmaban que esto suponía un fraude al electorado, y el líder de Con Málaga, Nico Sguiglia, que De la Torre debía ser más honesto y no presentarse.

La también portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, no ha dudado en dar su opinión sobre las declaraciones de los líderes de la oposición, que le parecen «totalmente trasnochadas y fuera de lugar». Primero, explica que quien mejor ha entendido al alcalde es el humorista Ángel Idígoras, que en la viñeta de SUR bromeaba con el hecho de que si se anima a seguir no sería para cuatro años sino para siete u ocho.

Las risas de Pérez de Siles llenaban los pasillos de la Casona gracias a esta viñeta, y además apuntaba que «la oposición debe de dejar de decir tonterías porque han dado un veranito...».

¿Qué hace Dani Pérez en el Ayuntamiento de Málaga? Está por el sueldo, no le ata otra cosa»

La popular argumentaba que De la Torre, «siempre que se ha presentado (a las elecciones) ha hecho un ejercicio de honestidad, y ha explicado que lo hacía para cuatro años, para agotar el mandato, y que la oposición siempre lo ha cuestionado. Por eso, explicaba que, a dos años vista, en los que todavía no se plantea si presentarse o no, ha hecho un gran ejercicio de honestidad diciendo lo que podría acontecer en el caso de que lo hiciera. »No se puede ser más transparente«, añadía.

A su juicio lo que le pasa a la oposición es que le encantaría no tener que batirse el cobre con el alcalde, con siete mandatos en su haber, ni tener que competir con alguien de la talla del alcalde. «La oposición le tiene miedo a Paco de la Torre porque llevan perdiendo muchas legislaturas», y en la anterior (elecciones 2023) ganó en todos los distritos de la ciudad.

Para la portavoz popular, y mano derecha del regidor en la Casona, De la Torre «siempre es honesto, y se preocupa por ser honesto y coherente entre lo que dice y lo que luego hace» al tiempo que critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que la amnistía es inconstitucional y luego la pusiera en marcha, que conocidos líderes de Podemos critiquen la enseñanza privada y luego lleven a la misma a sus hijos, refiriéndose a Pablo Iglesas e Irene Montero (Podemos), o que estén en contra de la sanidad privada, y la mayoría tenga seguros privados. «Que se preocupen menos por la honestidad del alcalde y se preocupen más de la suya propia».

La popular indica que el alcalde de Málaga seguirá mientras tenga ilusión, ganas, el cariño de la gente, vitalidad y proyectos, «como demostró en el Foro SUR contando todo lo que se iba a abordar de aquí a 2030», puntualizaba.

Muy dura con Dani Pérez. «Se trata de dignidad política si ya no te quieren en tu partido»

Especial atención le dedicó al portavoz socialista, Dani Pérez, su homóloga popular, ya que le enfadó sobremanera las declaraciones del primero respecto a que la edad le lastra a De la Torre, «lo que pone de manifiesto es que cuando se llega a una edad todo cuesta más trabajo».

Pérez de Siles no dudaba en decir que «el edadismo es feo, añejo, obsoleto y está demodé» y añadía: «Dani Pérez es mucho más mayor siendo más joven, ya quisiera tener la vitalidad, la fuerza y la energía del alcalde; igual que él, yo también».

En esta línea, le llamaba la atención a Pérez y le decía que mejor se ocupase de «su corto plazo» y le aconsejaba que no trabajase a medio plazo «porque su futuro sí que es incierto; más bien parece que es él a quien no van a dejar presentarse para perder por tercera vez. Es obvio que el alcalde tiene la oportunidad de elegir y él no la va a tener».

«No hay nada más rentable que ser concejal de la oposición en Málaga porque cobran casi tanto como los concejales de gobierno y no tienen responsabilidad ninguna de gestión».

Incluso iba más allá: «¿Qué hace Dani Pérez en el Ayuntamiento de Málaga? Está por el sueldo, no le ata otra cosa. Se trata de dignidad política: cuando ya no te quieren en tu partido, y se cuestiona que vayas a seguir porque no ganas elecciones (ha perdido las de 2019 y 2023), seguir significa que sólo buscas el asiento, el sueldo».

Para finalizar, Pérez de Siles arremetió contra toda la oposición y dijo que no hay nada más rentable que ser concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga «porque cobran casi tanto como los concejales del equipo de gobierno y no tienen responsabilidad ninguna de gestión».