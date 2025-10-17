La película de San José: El Show de Truman

El Show de Truman de la urbanización San José. Se repite la misma historia cada cierto tiempo, y comienza a agotar. Los vecinos, especialmente quienes ... residen en el tramo final de Camino de la Adelfilla, han vuelto a alertar sobre el preocupante estado de abandono en que se encuentra el terreno situado en la parte alta de la calle.

Este espacio, al que se puede acceder a través de unas escaleras, presenta un deterioro evidente que, según los residentes, pasa desapercibido para los equipos municipales encargados de la limpieza y mantenimiento. «Somos conscientes de que ha habido un esfuerzo, como cuando pusieron los bolardos, no obstante, la suciedad vuelve siempre cada cierto tiempo», aseguran los vecinos, que critican que los servicios de limpieza no llegan hasta el final de la calle ni suben las escaleras que conducen al terreno.

«Se quedan antes de llegar arriba, como si esa parte no existiera», comentan, mostrando su frustración ante la falta de atención.

El terreno en cuestión acumula basura, maleza y escombros, convirtiéndose en un foco de suciedad y un riesgo potencial para la salud pública, y también de incendios. Además, la acumulación de desechos y la falta de mantenimiento hacen que el espacio se vea cada vez más deteriorado, lo que genera una sensación de inseguridad entre los residentes de la zona.

Los vecinos reclaman una intervención para limpiar y acondicionar este espacio, que consideran parte importante de su entorno urbano.

El Puerto de El Candado pide una rotonda

Los conductores que salen del Puerto Deportivo de El Candado enfrentan un problema de tráfico habitual: para incorporarse a la carretera deben dirigirse obligatoriamente hacia La Araña, lo que complica el acceso directo al centro de la ciudad. Esta situación obliga a realizar un desvío considerable, aumentando tiempos de viaje y generando molestias entre vecinos y visitantes.

Una solución que proponen los usuarios es la construcción de una rotonda en el punto de salida, lo que permitiría mayor fluidez y opciones de giro más directas hacia diferentes destinos, incluido el centro. Esta medida facilitaría la movilidad y reduciría el tráfico en la zona.